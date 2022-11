"Nosotros nunca dudamos", asegura Emiliano Martínez

El portero de la selección argentina Emiliano Martínez se mostró feliz tras ganar 2-0 a México este sábado, después de empezar perdiendo contra Arabia Saudí en el Mundial de Catar y aseguró que "nosotros nunca dudamos".

"Sabíamos que si perdíamos quedábamos afuera. Ellos nos hicieron un partido difícil, pero teniendo al 10 (Lionel Messi, autor del primer tanto) siempre es más fácil", dijo Martínez en declaraciones a los medios de la selección argentina.

La derrota ante Arabia en el primer partido del Mundial había sembrado dudas y puesto presión a la Albiceleste, pero "nosotros nunca dudamos", dijo.

"Estos días fueron duros para nosotros; pero hoy demostramos que estamos para más", añadió el portero de la selección argentina.

"Estoy muy feliz por el triunfo de hoy, este grupo se lo merece. Para toda la gente de Argentina que nos vino a alentar y a todos los que están en sus casas bancándonos, este triunfo es para ellos", afirmó por su parte, Enzo Fernández, autor del segundo tanto argentino.

"Siempre soñé de chico jugar con esta camiseta, y hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un Mundial", añadió, antes de afirmar que "queremos conseguir una victoria más que es muy importante para nosotros".

Tras el triunfo en el estadio de Lusail, Argentina afronta más tranquila el último encuentro de la fase de grupos contra Polonia, como segunda de la llave C.

"Hoy pudimos darle una alegría a la gente, a nosotros, a nuestras familias. Seguimos luchando, como siempre, intentando dar todo. Hoy por suerte se dio y es una tranquilidad para todos", insistió el veterano Ángel Di María, asistente de Messi en el primer tanto.

"El primer partido no se dio como esperábamos. Hoy pienso que hicimos un gran partido contra un gran rival. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que no íbamos a ganar por muchos goles", precisó Di María.

