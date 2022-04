"Nos vamos bastante satisfechos", asegura Xavi Hernández

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que se van "bastante satisfechos" de Fráncfort tras empatar 1-1 con el Eintracht, este jueves en la ida de cuartos de final de la Europa League.

"Es un rival muy difícil, son muy rápidos, salían como demonios al contragolpe, no hemos sabido parar esas transiciones y nos han complicado muchísimo", dijo Xavi tras el encuentro a la plataforma Movistar+.

"No hemos estado bien en la circulación de balón, hemos estado más espesos que de costumbre, además el campo no estaba en perfectas condiciones y no nos facilitado las cosas", añadió el técnico azulgrana.

"Tienen un sistema muy trabajado, saltaban muy bien a la presión a los dos interiores, hemos generado menos ocasiones, pero nos vamos bastante satisfechos porque nos jugamos el pase en casa", dijo.

El Camp Nou la próxima semana para la vuelta "tiene que ser una olla a presión para el equipo contrario como lo ha sido para nosotros hoy" el estadio del Eintracht, añadió Xavi, quien reconoció que no pudieron generar suficientes ocasiones.

"Lo normal es que el equipo que propone es el que genera más, hoy no ha sido así porque no hemos estado bien en ataque, no hemos sabido parar esas contras endiabladas, no ha sido un partido fácil", insistió.

"Pero esto es Europa, no hay sorpresa, todo se complica", dijo Xavi.

El técnico del Barça también se refirió a su central Gerard Piqué, que tuvo que retirarse con molestias en el aductor de la pierna izquierda.

"Lleva bastante tiempo con molestias y hoy se ha resentido", explicó el técnico azulgrana.

gr/dr