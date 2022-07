Noruego Ingebrigtsen gana los 5.000 m de Mundial de Eugene; guatemalteco Grijalva cuarto

El noruego Jakob Ingebrigtsen conquistó este domingo su primer título mundial en los 5.000 metros en Eugene-2022, en una trepidante final en que Luis Grijalva se quedó a un paso de lograr la primera medalla para Guatemala en un Campeonato del Mundo de atletismo.

Grijalva, de 23 años, concluyó en el cuarto lugar de la carrera en el Hayward Field, el mejor resultado de la historia para Guatemala en esta competición.

"Guatemala nunca había llegado tan alto. Estamos haciendo historia. Somos 7.000 millones de personas en el mundo y yo soy el cuarto (más rápido). Hoy es mi día", declaró el fondista, quien nació en Guatemala y llegó de forma indocumentada a Estados Unidos, el país donde se crió.

Ingebrigtsen, quien el martes logró una decepcionante plata en los 1.500m, se resarció con un triunfo en los 5.000m en un tiempo de 13 minutos y 9.24 segundos, seguido del keniano Jacob Krop (plata) y el ugandés Oscar Chelimo (bronce).

El noruego, vigente campeón olímpico de los 1.500 metros, alcanzó así su deseado primer título de un Mundial.

Durante buena parte de la carrera Grijalva se mantuvo en el grupo de cabeza, hasta que a falta de dos vueltas no pudo resistir el acelerón de Ingebrigtsen.

El noruego, de 21 años, incrementó sensiblemente el ritmo y apenas Krop y Chelimo pudieron resistir el embate hasta que el nórdico puso una marcha más a falta de 400 metros.

Pletórico de fuerzas, Ingebrigtsen mantuvo esta vez su ventaja en la recta final señalando a los aficionados sentados alrededor de la línea de meta en señal de triunfo.

"No quería un final al sprint", dijo Ingebrigtsen, quien el martes fue sorprendido en la última recta de los 1.500 por el británico Jake Wightman.

"Quería demostrar que soy mejor corredor que el resto de los chicos", subrayó. "Fue una gran carrera. La he corrido, la necesitaba. Hoy me he sentido muy bien, pero cinco kilómetros son muy duros".

Por detrás de los medallistas, Grijalva, que había perdido posiciones, sacó fuerzas para realizar varios adelantamientos en la meta y finalizar en cuarto lugar en 13:10.44.

"Se siente increíble. En cada carrera (en Eugene) he batido mi récord personal Estuve a punto de ganar una medalla, la primera para Centroamérica", se felicitó.

Grijalva, de 23 años, fue duodécimo en los pasados Juegos de Tokio en la primera ocasión en que podía viajar fuera de Estados Unidos.

El corredor es uno de los cientos de miles de personas que llegaron indocumentados a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como 'Dreamers' (Soñadores), y solo pueden permanecer bajo las restricciones del programa DACA, que no les permite acceder a la ciudadanía.

Por su parte, el ugandés Joshua Cheptegei, vigente campeón olímpico y plusmarquista mundial de la distancia, no logró sumar un segundo oro en Eugene después de su victoria en los 10.000 metros.

Cheptegei acabó en el noveno puesto con un tiempo de 13:13.12.

gbv/ma