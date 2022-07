"Nope" a la cabeza de la taquilla en América del Norte

La nueva película de terror de Universal "Nope" se estrenó en lo más alto de la taquilla norteamericana, superando a la última entrega de la franquicia "Thor" de Marvel con una recaudación de 44 millones de dólares, según cifras provisorias del observador de la industria Exhibitor Relations publicadas el domingo.

El filme, que presenta a una familia negra que lucha por llegar a fin de mes en su rancho de California, es el último y muy esperado trabajo del escritor y director Jordan Peele, cuya película debut de 2017, "Get Out", obtuvo muy buenas críticas.

"Esta es una excelente apertura para una película de terror", dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

Protagonizada por Daniel Kaluuya, de destacada actuación en "Get Out", logró llevar a "Thor: amor y trueno" al segundo lugar después de que la exitosa película de superhéroes pasara dos semanas en la cima de la taquilla.

La comedia de acción protagonizada por un musculoso Chris Hemsworth, que se parodia a sí mismo como un vikingo espacial que sigue enamorado de su exnovia Jane Foster (Natalie Portman), recaudó 22,1 millones de dólares entre viernes y domingo. En todo el mundo lleva ingresados unos 276 millones.

El tercer puesto fue para "Los Minions 2: érase una vez Gru"". La última entrega de la franquicia animada "Mi villano favorito" de Universal sobre el supervillano reformado Gru y sus Minions amarillos recaudó 17,7 millones de dólares, para un total acumulado de 298 millones.

"La chica salvaje" también cayó un lugar, al cuarto. La adaptación de la novela de Delia Owens sobre una niña abandonada que crece en los pantanos entre las décadas de 1950 y 1960 en Carolina del Norte y, años después, en un juicio por asesinato, recuerda esa infancia dura y violenta recaudó 10,3 millones de dólares.

En el quinto puesto, con 10 millones de dólares, se ubicó "Top Gun: Maverick" de Paramount, la secuela de la película original de 1986 que una vez más presenta a Tom Cruise como el engreído piloto de pruebas de la Marina de Estados Unidos Pete "Maverick" Mitchell.

En su novena semana en los cines, lleva acumulados unos 635 millones de dólares en todo el mundo.

La película biográfica musical de Baz Luhrmann "Elvis", protagonizada por Austin Butler como el Rey, junto a Tom Hanks como su mánager explotador, el coronel Tom Parker, ocupó el sexto lugar en su quinto fin de semana, con 6,3 millones de dólares.

Completan la serie de las 10 más taquilleras las siguientes películas:

"Paws of Fury: The Legend of Hank" (3,9 millones)

"El teléfono negro" (3,4 millones)

"Jurassic World" (3 millones)

"El viaje a París de la señora Harris" (1,3 millones)

mlm/st/dga