"No podemos intentar ganar al Real Madrid sin sufrir", advierte Marcelino

El técnico del Athletic Club, Marcelino García Toral, se mostró este sábado ilusionado por jugar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, pero advirtió que no pueden aspirar a ganar "sin sufrir".

"Sabemos de la dificultad de jugar contra el equipo más en forma de la Liga, pero somos un equipo difícil y vamos a tener opciones", aseguró Marcelino en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Riad.

El Athletic llega a la final tras ganar 2-1 al Atlético de Madrid el jueves en la semifinal en el estadio King Fahd de Riad, donde también se disputará la final.

"Venimos de ganar al actual campeón de Liga, anímicamente estamos inmejorables, a nivel físico veremos después del entrenamiento, se prevé que aparezcan algunas molestias y cansancio, pero creo que mañana tendremos a todos los jugadores", dijo Marcelino.

Tras vencer al Atlético de Madrid, contra el Real Madrid "para ganar tenemos que estar a nuestro máximo nivel y que el Real Madrid lo consiga lo mínimo", añadió el técnico del Athletic.

Marcelino no tiene intención de tocar su filosofía de juego: "vamos a apretar alto cuando el balón esté cerca de Courtois y luego reagruparnos lo más rápido posible".

"Tendremos momentos de partido imprevisibles donde tengamos que defender en bloque bajo y sufrir. No podemos intentar ganar al Real Madrid sin sufrir", añadió Marcelino, para el que el comienzo del encuentro puede ser clave.

"El Real Madrid tiene un inicio de partido muy poderoso. Lo demostraron en el Santiago Bernabéu, donde nos sometieron en los primeros 25 minutos aunque conseguimos aguantar bien, y lo demostraron en San Mamés, donde nos penalizaron con dos goles en los primeros minutos", explicó.

"Tenemos que estar a un gran nivel para intentar no encajar gol. Si en una final permitimos o el rival logra adelantarse en el marcador, nos va a dificultar mucho el partido", advirtió el técnico del Athletic Club.

Marcelino también advirtió contra las rápidas transiciones del equipo blanco y el peligro de Benzema y Vinicius.

"El Real Madrid ataca muy bien porque tiene jugadores con muy bien pie, un centro del campo muy poderoso, con muy buena visión y precisión, y tiene dos jugadores arriba determinantes", dijo.

Benzema y Vinicius "llevan, si no me equivoco, 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos va a ayudar a ganar", consideró Marcelino.

"A nivel conceptual esta temporada utiliza mucho más el contraataque, y esto le da más diversidad al juego ofensivo y mas dificultad para el rival para contrarrestar", aseguró el técnico.

No obstante, Marcelino destacó "el mérito increíble" que supone para el Athletic estar en la final, asegurando que "no podemos pensar en otra cosa que no sea ganar".

