"No nos interesa" ir a la Cumbre de las Américas, dice presidente de Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el miércoles que no le interesa participar de la Cumbre de las Américas que Estados Unidos acogerá en junio en Los Angeles.

"Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa (...) esa cumbre no enaltece a nadie", afirmó el Ortega durante una actividad en Managua sobre esta cita de junio.

Washington, que aún no cursó las invitaciones, planteó que el respeto a la democracia es una condición para asistir a la cumbre. El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, afirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan" la Carta Democrática Interamericana de 2001.

bm/mav/gm