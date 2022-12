"No me gustó en absoluto" la actitud de Cristiano, afirma el DT de Portugal

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, reconoció este lunes que no le gustó la reacción de su estrella, Cristiano Ronaldo, cuando fue sustituido el viernes en el último partido de la fase de grupos de Catar-2022 ante Corea del Sur.

El técnico de Portugal relevó al ex delantero del Manchester United en el minuto 65 del juego, en el que Portugal acabó derrotado por 2-1.

Visiblemente descontento después del cambio, 'CR7' dijo después que su enfado era debido a una discusión con un futbolista rival.

"Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido de mañana", declaró Fernando Santos en referencia al duelo de octavos de final del martes ante Suiza.

"Pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto", zanjó.

El técnico no quiso comentar los reportes periodísticos del lunes que sitúan a Ronaldo, actualmente sin equipo, en la liga de Arabia Saudita para jugar a partir de enero con el Al-Nassr.

"No he hablado con él de un traspaso. No conocía esta oferta en Arabia Saudita, acabo de enterarme. Es una decisión que le corresponde a él", señaló Santos. "Estamos centrados en el Mundial y en el partido, y él también".

La presencia de Ronaldo, de 37 años, en el once inicial es un tema controvertido entre los aficionados portugueses, pero Santos aseguró que no le presta atención a ese debate ni a encuestas aparecidas en medios a favor de su suplencia.

"No leo este tipo de material. No es una falta de respeto, es simplemente que tenemos tres días para entrenar para un partido y no estoy pendiente de otro tipo de noticias. Nos centramos en el próximo partido", afirmó.

"No sé quién será el capitán, ni siquiera sé quién jugará. Lo decidiremos mañana", agregó.

Santos auguró un duelo muy reñido frente a la sólida Suiza, escuadra a la que Portugal enfrentó dos veces en junio en la Liga de Naciones con una victoria 4-0 en Lisboa y una derrota 1-0 en Ginebra.

"No será la primera vez que nos enfrentemos a Suiza, sabemos que será un partido difícil", señaló. "Es un equipo bien organizado, con jugadores de gran calidad y que conoce muy bien su forma de jugar".

"Están muy bien sincronizados y siempre han estado concentrados, y eso es lo que esperamos en este partido, nos enfrentaremos a un equipo disciplinado", auguró.

