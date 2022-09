"No hemos podido alcanzar el objetivo" de hacer kilómetros, se lamenta Márquez

El piloto español de Honda Marc Márquez lamentó este domingo no haber podido "alcanzar el objetivo" de hacer kilómetros en el GP de Aragón de MotoGP en el que tuvo que retirarse por un problema mecánico.

"El objetivo era hacer kilómetros, acabar la carrera y no hemos podido alcanzar el objetivo", afirmó Márquez tras la carrera.

"Sólo di una vuelta. Es cierto que la salida fue increíble, el instinto estaba ahí, he hecho una buena salida, una salida por fuera", explicó el seis veces campeón del mundo de MotoGP.

"Cuando salí de la primera curva, era sexto (partía de la 13ª posición). Era algo que no me esperaba y a partir de ahí me dije 'muy bien, ya veremos'. Pero dos curvas después, todo se torció", afirmó.

