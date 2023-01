"No hay nada ahí": Biden minimiza hallazgo de documentos clasificados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restó importancia el jueves al furor que suscitó el descubrimiento de documentos clasificados viejos guardados indebidamente entre sus pertenencias personales, afirmando que "no hay nada ahí".

"Creo que van a descubrir que no hay nada ahí (...) No me arrepiento de nada. Estoy siguiendo lo que los abogados me dijeron que hiciera. Es exactamente lo que estamos haciendo", respondió Biden a periodistas al ser interrogado sobre el asunto en un viaje a California.

Los desafiantes comentarios de Biden se produjeron poco más de una semana después de que se informara del hallazgo en un antiguo despacho suyo de una docena de documentos secretos que datan de su época como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

Posteriormente se descubrió otro puñado de documentos en el garaje y la casa particular del presidente en Delaware.

El caso amenaza con eclipsar lo que sus aliados esperan sea un próximo anuncio de Biden de que se postulará a un segundo mandato en las elecciones de 2024.

Aunque el caso luce menos grave que el del republicano Donald Trump, que se llevó cientos de documentos de la Casa Blanca a su residencia de Florida tras dejar el cargo, Biden está sometido a una fuerte presión por parte de la prensa, los republicanos en el Congreso y una investigación del Departamento de Justicia dirigida por un fiscal especial.

Tras varios días de evasivas de la Casa Blanca, Biden buscó contraatacar insistiendo en que está actuando correctamente en una situación que, según la Casa Blanca, no fue más que un extravío accidental de los materiales.

"Encontramos un puñado de documentos (...) estaban archivados en el lugar equivocado. Los entregamos inmediatamente a los Archivos y al Departamento de Justicia. Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva rápidamente", declaró.

sms/bfm/atm/yow