¿No habrá dos sin tres para el matagigantes Japón ante Croacia?

Tras haber superado a España y a Alemania por el mismo resultado (2-1) para finalizar primera en la fase de grupos, Japón afronta una tercera montaña, la subcampeona mundial Croacia, el lunes a las 16h00 GMT en los octavos de Catar-2022.

Antes de llegar a Doha los 'Samurai Blue' tuvieron la osadía de marcar los cuartos de final como objetivo en el Mundial. Ahora están a 90 minutos de conseguirlo.

Es la cuarta vez que Japón pisa los octavos (2002, 2010 y 2018) y lo ha hecho tumbando a dos campeonas del mundo, España (2010) y Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014).

Logró el pase con un segundo gol ante España en un balón que parecía salir por la línea de fondo. La tecnología demostró que no lo hacía por completo y el tanto dejó fuera a la Mannschaft.

La remontada sufrida hace cuatro años en octavos ante Bélgica (3-2 cuando Japón ganaba 2-0 en la segunda parte) estuvo presente en la rueda de prensa que dio el defensa Yugo Nagatomo.

"Los cuatro últimos años no fueron fáciles, pero crecimos mentalmente y físicamente desde 2018. Creo que la selección japonesa este año es la más fuerte de la historia del fútbol japonés", dijo Nagatomo.

El preparador croata Zlatko Dalic insistió ante la prensa en el "milagro" que ha logrado en los últimos años su selección cuando solo tienen cuatro millones de habitantes y recordó el potencial del equipo asiático.

"Los japoneses finalizan sus contraataques con cinco o seis jugadores en el área rival. No podemos dormirnos en los laureles ni un segundo", dijo.

En los días precedentes Lovro Majer reconoció que no contaba con cruzarse con Japón en octavos: "Debo ser honesto, no me lo esperaba, de hecho nadie se lo esperaba. Lo más importante en el fútbol actualmente es la valentía y el corazón, en ese sentido lo han merecido".

El seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, dispone de un gran número de jugadores en los grandes campeonatos europeos, especialmente en Alemania. Hay siete que militan en la Bundesliga más Ao Tanaka, en el Fortuna Dusseldorf de segunda división, autor del gol que eliminó a la cuatro veces campeona mundial.

Entre las cartas que mejor ha jugado Japón, aprovechar que en este Mundial se pueden hacer cinco cambios en lugar de tres. Tres de los cuatro goles del equipo los han marcado jugadores procedentes del banquillo.

"El fútbol es once contra once, pero entre nosotros decimos que somos 26 contra once", dijo Ritsu Doan, ilustrando la filosofía de saber jugar con los cambios.

"Las reglas han cambiado para autorizar cinco cambios, pienso que podemos estar contentos por esto. Tenemos jugadores que pueden cambiar el curso de los partidos", añadió Doan.

"He marcado numerosos goles como suplente. En el PSV Eindhoven he jugado más a menudo como suplente y sé como tengo que prepararme", añadió.

En un país en el que el béisbol es el rey, Moriyasu ha pedido a sus chicos que se inspiren en este deporte, donde todo el mundo tiene un papel que jugar.

El siguiente reto es Croacia, otro representante de la nobleza europea. Invicta en tres partidos, ha mostrado oficio pero sin impresionar, con empates ante Marruecos y Bélgica (0-0 ante ambos) y festín ante Canadá (4-1).

"Si subestimas al adversario, te encaminas hacia una desilusión", advirtió Majer, recordando que "hay muchas sorpresas en esta Copa del Mundo". "En este contexto, es difícil saber qué significa ser favorito", concluyó.

tba/jed/pm/dam/psr