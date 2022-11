"No estamos bajo presión" por protestas en Irán, afirma Taremi

El atacante iraní Mehdi Taremi afirmó este jueves que los jugadores de la "Team Melli" no se encuentran "bajo presión" tras negarse a cantar el himno nacional antes del primer partido del Mundial de Catar contra Inglaterra, en un gesto aparentemente de solidaridad con los manifestantes en la República Islámica.

"No me gusta hablar de temas políticos, pero no estamos bajo presión", declaró el delantero centro del FC Oporto.

Taremi, autor de un doblete ante Inglaterra (6-2) el lunes, rechazó extenderse sobre la situación en Irán y las protestas, duramente reprimidas, tras la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, arrestada por la policía por no respetar el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen.

"Sabía que este tipo de preguntas iban a hacerse, pero no importa lo que yo diga, no va a haber ninguna incidencia, puesto que algunos escribirán lo que quieran escribir. Así que prefiero hablar este tipo de temas políticos en privado o en mis propias redes sociales", explicó Taremi en la víspera del segundo encuentro de la "Team Melli" ante País de Gales, correspondiente al grupo B.

"Hemos venido a jugar al fútbol, no solo nosotros, sino todos los jugadores presentes en Catar. Yo y miles de personas como yo no tenemos el poder de cambiar las cosas", aseveró el internacional iraní.

Por su parte, el seleccionador portugués de Irán, Carlos Queiroz, señaló que no hay que "mezclar" el deporte con la política.

"Es el derecho de la prensa a preguntar lo que considere justo y es nuestro derecho a responder como nosotros queramos. Pero, lo que me parece extraño, como humilde ciudadano del mundo, es no hacer este tipo de preguntas a otros entrenadores de equipos nacionales donde algunas veces también hay problemas. No es justo que los iraníes sean los únicos a los que se les plantean cuestiones de derechos humanos", incidió.

