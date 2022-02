"No es justo" o "lo siento por ella", las rivales de Valieva divididas

Las rivales de Kamila Valieva, en el centro de un caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín, estaban divididas tras el programa corto entre enfado, indiferencia y compasión con respecto a la patinadora rusa, que dio positivo, pero fue autorizada a participar en la prueba individual de Pekín-2022.

Natasha McKay no se escondió al hablar del asunto Valieva. Para la británica, 28ª tras el programa corto y por tanto no clasificada para el programa libre del jueves, "no es demasiado justo para las otras y en el deporte, las condiciones de competencia deberían ser iguales".

"Aquí, en Pekín, claramente no tenemos esa posibilidad", lamentó tras la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de autorizar al prodigio ruso de alinearse en la prueba individual, sin pronunciarse sobre el fondo del control antidopaje positivo a la trimetazidina.

Esta molécula utilizada para curar las anginas de pecho está colocada desde 2014 en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya que favorece la circulación sanguínea.

Pero como lo reconoce ella misma, Natasha McKay no tiene otra elección que "plegarme" a las decisiones tomadas por las instancias internacionales.

"Una decisión ha sido tomada, no puedo hacer nada para cambiarla", señaló la estadounidense Alysa Liu. "Pero desde la distancia, hablamos de una deportista dopada, que está en competencia con deportistas limpias y no es justo", lamentó.

Lo que causó una reacción en cadena de las patinadoras, es la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), inédito en la historia de los Juegos, es no organizar una ceremonia de entrega de medallas en Pekín si Valieva lograra, como es más que probable, terminar en el podio de la prueba femenina.

El COI también anuló la entrega de medallas para la prueba por equipos, ganada al inicio de los Juegos por Rusia, que participa bajo bandera neutra por su pasado sombrío de escándalos de dopaje, delante de Estados Unidos y Japón.

"Es un poco extraño, habría sido bonito recibir la medalla con todo el equipo estadounidense", admite Alysa Liu, octava tras el programa corto dominado por Valieva.

"Si hubiera terminado en cuarta posición (a pie del podio) habría sido muy duro. No puedo decir mucho más", afirmó, enigmática, por su parte, la sueca Josefin Taljegard (26ª).

Por su parte, la suiza Alexia Paganini (19ª) expresó su compasión por Valieva, en el centro, según ella, de un asunto que la supera: "Lo siento por ella. Pienso que no tiene nada que ver con todo eso".

"Es simplemente un objeto en manos de adultos que la rodean. Tengo mucha empatía por ella, ya que, después de todo lo que ha pasado, ha ido al hielo y ha luchado", añadió.

La ucraniana Anastasia Shabotsova, que también ha pasado por las manos de la entrenadora de Valieva, Eteri Tutberidze, salió en su defensa.

"Kamila no necesita (doparse). Es ridículo pensar que tomaría algo. No lo necesita. Tiene mucho talento y trabaja mucho", señaló la ucraniana, eliminada también tras el programa corto.

Valieva, como era previsible, no quiso expresarse tras su programa corto.

La campeona del mundo de 2021, Anna Shcherbakova, compañera de entrenamiento de Valieva en Moscú, y segunda antes del programa libre, simplemente indicó que no tenía "ningún comentario a realizar".

Tercera tras el programa corto, la japonesa Kaori Sakamoto, sexta en el Mundial-2021, prefiere concentrarse en la competición más importante de su joven carrera: "No me concentro en lo que pasa alrededor, sino en mí misma", insistió.

