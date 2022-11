Nike suspende su relación con Kyrie Irving por promocionar contenido antisemita

La compañía Nike suspendió este viernes su relación comercial con la figura de la NBA Kyrie Irving después de que promocionara una película con contenido antisemita, una acción que le costó una suspensión de al menos cinco partidos en los Brooklyn Nets.

"En Nike, creemos que no hay lugar para el discurso del odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo", dijo el gigante de ropa deportiva en un comunicado. "Por ello, hemos tomado la decisión de suspender nuestra relación con Kyrie Irving con efecto inmediato".

De esta forma Nike frenó el lanzamiento de la línea de zapatillas Kyrie 8, prevista para este mes.

"Estamos profundamente entristecidos y decepcionados por la situación y su impacto en todos", zanjó el texto.

El talentoso y controvertido Kyrie Irving, una de las estrellas de los Nets junto a Kevin Durant, está en el ojo del huracán desde que la pasada semana publicó en sus redes sociales un enlace de la película "Hebrews to negroes: wake up black America" (2018), que incluye contenido considerado antisemita.

El jugador, que ha protagonizado numerosas polémicas en el pasado, se negó posteriormente a pedir disculpas explícitamente, lo que provocó que fuera suspendido el jueves por los Nets durante al menos cinco partidos sin sueldo.

Unas horas después de esa sanción, Irving publicó un mensaje en Instagram en el que pidió disculpas a "todas las familias y comunidades judías" afectadas por su decisión de publicitar en sus redes sociales la película.

"Quiero aclarar cualquier confusión sobre mi posición en la lucha contra el antisemitismo pidiendo disculpas por haber publicado el (enlace al) documental sin contexto y sin una explicación objetiva que describa las creencias específicas del documental con las que estoy de acuerdo y con las que no", escribió Irving.

Este viernes, Marks defendió la sanción aplicada al base, siete veces All-Star, y dijo que sus disculpas son solo uno de los varios pasos que tendrá que dar su jugador para volver a las canchas.

Irving "se negó a rechazarlo hasta su tuit de anoche", recordó Marks. "Este era el mejor curso de acción. Ahora mismo, solo está suspendido".

La disculpa "es un paso en la dirección correcta" pero "ciertamente no suficiente", recalcó.

"Habrán algunos pasos y medidas reparadoras que se van a poner en marcha para él" incluida una reunión con líderes de la comunidad judía de Brooklyn, avanzó.

Según ESPN, los Nets también comunicaron al jugador que antes de regresar a las pistas tendrá que reconocer públicamente que la película es antisemita, disculparse por haber apoyado la cinta y sus falsedades y participar en sesiones de formación sobre los peligros de la incitación al odio.

El escándalo protagonizado por Irving se desató unos días después de la polémica causada por los últimos comentarios antisemitas del rapero estadounidense Kanye West, que también le hicieron perder lucrativos acuerdos con grandes marcas de moda.

La suspensión de Irving se produjo en plena crisis deportiva de los Nets, que suman solo tres victorias en ocho partidos esta temporada y acaban de despedir al entrenador Steve Nash.

Kevin Durant, quien aterrizó en Brooklyn junto a Irving en 2019, expresó el viernes su disgusto con la última polémica que envuelve a su compañero, quien ya se perdió dos tercios de la pasada campaña por no vacunarse contra el coronavirus.

"No estoy aquí para juzgar a nadie ni para hablar mal de nadie por cómo se siente, por su opinión ni por nada", dijo Durant. "Simplemente no me gustó nada de lo que pasó".

"Siento que todo era innecesario. Siento que podríamos haber seguido jugando al básquet y permanecer tranquilos como organización", dijo Durant, que luego aclaró en Twitter que sus declaraciones no deben ser vistas como una tolerancia ante discursos de odio.

Este viernes, los Nets arrasaron 128-86 a los Washington Wizards con 28 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias de Durant.

