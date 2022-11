Niclas Füllkrug, el antihéroe al rescate de Alemania

¿Y si fuera Niclas Füllkrug el delantero centro que toda Alemania espera desde que se retiró Miroslav Klose? A sus 29 años, el atacante del Werder Bremen debutó el domingo a lo grande en el Mundial de Catar con el Mannschaft, aunque asegura que no se ve con el traje de superhéroe.

"Tengo un trabajo como atacante, con situaciones que nos pueden presentar como héroes. Pero también hay otras defensivas y estos jugadores también podrían ser héroes", comentó modestamente Füllkrug, autor del gol del empate ante España (1-1) el domingo.

Su apellido lleva a pensar en un mueble de un empresa sueca, pero en Catar, Füllkrug podría convertirse en un quebradero de cabeza para las defensas de los rivales de la selección de Alemania, comenzando con la de Costa Rica el jueves en el estadio Al Bayt de Al Khor, correspondiente al último partido de la fase de grupos.

"Füllkrug's on fire, your defense is terrified" ("Füllkrug está que se sale, su defensa es terrorífica"), corearon sus compañeros de equipo cuando conocieron la lista de convocatoria del seleccionador Hans-Dieter Flick, el 10 de noviembre.

Cerca de cumplir 30 años, el delantero centro, que ha disputado más partidos de la segunda división alemana que de la Bundesliga (135 frente a 112), ha tomado una dimensión completamente diferente desde el comienzo de la temporada con su club, el recién ascendido Werder Bremen, con el que logró 5 goles en las cinco primeras jornadas. En la actualidad, ya lleva 10 tantos, segundo máximo goleador de la Bundesliga detrás del francés Christopher Nkunku.

Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para convencer a Hansi Flick de que lo utilizara para los partidos de la Liga de las Naciones en septiembre. Pero, eso no significa que el entrenador lo haya eliminado totalmente de su radar.

Con la lesión a principios de noviembre del delantero del Leipzig, Timo Werner, y una lista ampliada a 26 jugadores, el entrenador convocó para este Mundial a "Fülle", uno de sus apodos, marcado por tres graves lesiones, entre ellas, una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda al inicio de la temporada 2019/20

Más allá de las lesiones, el recorrido del potente delantero (1,88m, 78 kg) se vio envuelto en disputas rápidamente resueltas con el cuerpo técnico del Werder la pasada campaña.

"Es un líder de equipo. Aunque solo es la primera vez que está con la Mannschaft, anima a los jóvenes, se comunica enormemente, se implica. Hace mejor al grupo y pone energía", alabó el asistente de Flick, Danny Röhl, en rueda de prensa.

"Fue también una de las razones de nuestra elección cuando lo pusimos en la lista", añadió Röhl, que vio en el gol marcado contra España la "recompensa de las impresiones dejadas en los últimos días y semanas" en la plantilla.

Después de 17 convocatorias en las categorías inferiores de la selección alemana, a principios de 2010, junto con el jefe de la defensa alemana Antonio Rüdiger, tuvo que esperar casi nueve años antes de poder ponerse de nuevo la camiseta de la Mannschaft.

¿Ahora pide la titularidad? Una cosa es segura, el N.9 en la espalda es Fülle quien lo lleva", respondió el martes con una amplia sonrisa el delantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, en rueda de prensa, sentado al lado de su nuevo compañero de selección.

