Nicaragua rechaza "insolentes" declaraciones de canciller de España

Nicaragua rechazó este jueves las "insolentes declaraciones" del canciller de España, José Manuel Albarés, sin precisar a qué se refería, en momentos en que Madrid evalúa la posibilidad de restituir a su embajadora en Managua.

"Nicaragua no es colonia de nadie, no somos súbditos de la corona española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia de ese o de ningún país, en nuestros asuntos internos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense en una nota distribuida a la prensa.

El gobierno de Daniel Ortega no dijo a qué expresiones de Albarés se refería pero las calificó de "insolentes, anacrónicas y desfasadas".

En agosto del año pasado Madrid llamó en consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, luego de que el gobierno de Ortega acusara a España y otros países de entrometerse en asuntos internos y de promover una candidatura única de la oposición para los comicios de noviembre de 2021.

España ha sido uno de los integrantes de la comunidad internacional que ha criticado la detención el año pasado de 46 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, en la antesala de las elecciones de noviembre, donde Ortega logró su cuarto mandato consecutivo.

Ortega acusa a todos ellos de conspirar para derrocarlo, con apoyo de Washington.

La nota de rechazo emitida por Managua ocurre en momentos en que el secretario de Estado español para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, adelantó que su país evalúa la posibilidad de restituir a su embajadora en Nicaragua.

El gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años líder del izquierdista el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018.

mav/gm