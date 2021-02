– No, porque la victoria electoral no soluciona los problemas jurídicos. Yo me despierto cada día para ver qué nuevo juicio me han puesto. Llevó 39. Ni Al Capone más el ‘Chapo’ Guzmán ni Pinochet juntos han tenido tantos juicios. Cuando vuelvan las condiciones normales al país, esperamos que (los jueces) hagan lo correcto, y si no, lo harán los jueces internacionales. Están obsesionados con mi regreso al país, menos yo. Pero mi pie está en forma indefinida, que no significa para siempre, en Bélgica (de donde es su esposa). (El correísmo podría volver al poder) con ansia de justicia. Lamentablemente es la palabra que más temen los malvados.