"Necesitamos una scooter" para detener a Mbappé, bromea Milik

"Necesitamos una 'scooter' para atraparlo", bromeó el delantero polaco Arkadiusz Milik, preguntado este sábado sobre la mejor manera de defender al francés Kylian Mbappé, de cara al partido de octavos de final del Mundial del domingo.

"¿Cómo defender a Kylian Mbappé? Necesitamos ser rápidos, necesitamos una 'scooter' para atraparlo. Es difícil jugar contra uno de los mejores del mundo. Tendremos que defender como grupo, nadie de manera individual podrá atraparlo", explicó el futbolista del Marsella en rueda de prensa.

El ariete también destacó la importancia de su arquero Wojciech Szczesny, que detuvo dos penales en la fase de grupos.

"Conocemos su valor desde hace tiempo, no es casualidad verlo a este nivel", aplaudió Milik.

El seleccionador Czeslaw Michniewicz admitió por su parte que las ocasiones de los suyos serán escasas frente a la vigente campeona del mundo.

"He buscado puntos débiles y no he encontrado ninguno. Pero todos los equipos tienen sus momentos en los partidos o cometen errores. Tendremos que aprovecharlo y meterles presión en todo momento para que los cometan", analizó.

Conocido por su sentido del humor y sus largos monólogos en rueda de prensa, Michniewicz dijo también que "si vencemos a los vigentes campeones, nos podremos considerar campeones del mundo por un instante". El DT admitió que los 'Bleus' eran una amenaza "del mismo nivel" que Argentina, quien les inclinó 2-0 en la fase de grupos.

"Quizá tienen todavía más individualidades en el equipo, más jugadores rápidos en las bandas", agregó.

Criticado en Polonia por su estilo de juego poco atractivo, a pesar de que el país se clasificó a octavos por primera vez desde 1986, Michniewicz aseguró que había "aprendido a no prestar atención".

"No hemos preparado nuestras valijas, no estamos preparados para irnos", defendió, aunque reconoció que hay "un problema a nivel de animación ofensiva" en el equipo, con "demasiado pocas ocasiones generadas para Robert" Lewandowski, la estrella de Polonia.

