Nasser Al Khelaïfi planea vender partes del París SG

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaïfi, planea vender partes del club y ha recibido "diferentes ofertas", dijo a la web talkSPORT el lunes.

"Hemos recibido una oferta de más de 4.000 millones de euros pero no vamos a vender, por supuesto, solo un porcentaje del club, pensamos, tenemos ya diferentes ofertas", afirmó el dirigente catarí, actualmente en la Copa del Mundo.

El también director general del grupo mediático beIN, defendió su trabajo desde hace más de once años: "Es un buen negocio", indicó Al Khelaifi. "Compramos el club por 70 millones de euros y lo hemos llevado a más de 4.000 millones de euros", prosiguió.

"Es un buen proyecto, no lo hacemos todo bien, por supuesto, no somos perfectos", continuó. "La gente cree que solamente tenemos dinero pero no es verdad. Visto donde tomamos el club, podemos estar orgullosos", añadió el presidente del PSG, de 49 años de edad.

Desde que el fondo de inversión catarí QSI compró el París SG en 2011, el club ha ganado ocho campeonatos y seis copas de Francia, pero no ha logrado conquistar la Liga de Campeones, su gran objetivo, fallando en la final de 2020.

