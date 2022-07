"Nadie creía que fuera posible, salvo nosotros", afirma seleccionador chileno de rugby a la AFP

"Teníamos muy pocas chances de clasificar, nadie creía que fuera posible, salvo nosotros", explica en una entrevista a la AFP el seleccionador de Chile de rugby, el uruguayo Pablo Lemoine, tras sacar el billete para su primer Mundial, al ganar a Estados Unidos.

P: ¿Qué le inspira esta clasificación histórica de Chile?

R: "Es enorme, ya que teníamos pocas chances de clasificar. Nadie creía que fuera posible, salvo nosotros. Hace tres años, no había nada en el rugby chileno, no había equipo nacional".

P: Chile pierde por un punto en casa en el partido de ida del repechaje (21-22), antes de imponerse por dos puntos en el duelo de vuelta en Estados Unidos (31-29). ¿Esta clasificación no era un poco David contra Goliath?

R: "Completamente, y más cuando se supo durante las eliminatorias que Estados Unidos iba a organizar el Mundial-2031. En nuestro partido allá, los jefes de la World Rugby estaban presentes, las autoridades, gente importante para asistir a su clasificación e iniciar el plan sobre ocho años para preparar su Copa del Mundo. Así es como lo sentí".

P: Cuéntenos ese doble enfrentamiento con victorias de ambos como visitantes...

R: "En el partido de ida, la lluvia no nos ayudó. Los estadounidenses son más pesados que nosotros, no se cansan bajo la lluvia, ya que su juego es muy lento. En cambio, en la vuelta, se jugó mucho más rápido, con muchos espacios para nosotros. Sabíamos que no están acostumbrados a las largas secuencias de juego, habíamos analizado a los rivales. Incluso si marcaron tres tries en la primera media hora (19-0), sabíamos que a la larga iban a bajar su ritmo. Pudimos desarrollar nuestro juego y anotamos lindos tries con el aporte de nuestro banco e hicimos la diferencia".

P: ¿Cuáles son las principales características de sus jugadores?

R: "Tenemos jugadores de la línea de tres cuartos que vienen de Rugby Seven, así como dos terceras líneas. Antes de 2018, el Rugby Seven era el programa que funcionaba en Chile. Todos los buenos jugadores formaban parte de él, era la única forma de jugar a nivel internacional. Al chileno le gusta atacar, atacar mucho, le gusta tener el balón en la mano, jugar los uno contra uno. Muchos salen de las escuelas, donde hay mucho juego, duelos, son buenos en eso. Se entrenan seis meses con su franquicia (Selknam), eso nos ayuda mucho. Tienen el nivel Pro D2 (Segunda división francesa, pero hay chicos, como (el apertura) Rodrigo Fernández, que podrían jugar en el Top 14 (Primera división francesa)".

P: Contrariamente a su país, Uruguay, al que usted clasificó en 2015, Chile tiene un verdadero proyecto de desarrollo del rugby...

R: "Gracias a la economía sobre todo. El mercado uruguayo es pequeño, sin apoyo del Estado, sin política deportiva. En Chile, hay muchas empresas internacionales, minas de oro, mucha riqueza alrededor del rugby, pero no había habido nunca un proyecto serio con la federación chilena. Hemos recibido ayudas del ministerio de Deportes, del Comité Olímpico y estoy seguro de que el rugby va muy pronto a convertirse en el segundo deporte más practicado detrás del fútbol, con una federación que se mueve, un proyecto a largo plazo (...) Hemos trabajado, esto ha cambiado a una velocidad enorme. Somos invitados a diferentes lugares, tenemos ventanas internacionales, tenemos dinero para prepararnos, muchas cosas que llegan de golpe. La clasificación es la parte visible, pero también la más fácil".

P: En el Mundial en Francia, van a jugar contra sus vecinos argentinos en la fase de grupos...

R: "Será la primera vez que dos equipos sudamericanos se enfrentan en Copa del Mundo, es fantástico. Argentina, es el motor del rugby sudamericano. Hace una docena de años que los Pumas no juegan contra nosotros. Normalmente, jugamos contra su equipo B. En Francia, será nuestro último partido (en fase de grupos), el fin de nuestra linda historia en esta competición. Espero que tengamos un equipo competitivo. No podría admitir que mi equipo no lo sea, aunque sé muy bien que va a ser difícil, que los partidos serán muy difíciles. Para Chile, va a ser una vitrina extraordinaria y nos corresponde a nosotros dar una imagen positiva de su rugby".

rap/lrb/jr/bnl/psr/dr