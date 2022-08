Nadal tropieza ante Coric (152º de ATP) en su regreso en el Masters 1000 de Cincinnati

En su primer partido desde su retirada por lesión en Wimbledon, el tenista español Rafael Nadal cayó este miércoles frente al croata Borna Coric, número 152 de la ATP, en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati.

Nadal, número tres mundial, perdió por 7-6 (11/9), 4-6 y 6-3 en dos horas y 50 minutos de un partido en el que desperdició dos pelotas de set en la primera manga y que vivió un largo parón por la lluvia.

El español, que lució una evidente falta de rodaje tras 42 días de baja, sufrió su cuarta derrota de la temporada a solo 12 días del arranque del Abierto de Estados Unidos, el último torneo de Grand Slam del año.

"Este torneo fue difícil para mí, él jugó mejor", reconoció Nadal. "Es difícil sacar muchas cosas positivas de este partido".

"Cuando vuelves de una lesión, si ganas el primer partido las cosas mejoran, hoy no ha sido así (...) "Necesito practicar, necesito devolver mejor, esa es la verdad", afirmó Nadal, que también tenía la oportunidad de recuperar el número uno mundial en Cincinnati (Ohio).

Tras la lesión abdominal que le apartó de las semifinales de Wimbledon, unas molestias físicas impidieron que Nadal regresara a las pistas la semana pasada en el Masters 1000 de Montreal.

Este retraso convirtió a Cincinnati, un evento en el que no participaba desde 2017, en su última oportunidad para preparar el US Open.

Nadal, de 36 años, aspira en Nueva York (29 de agosto - 11 de septiembre) a ampliar su liderato en triunfos de Grand Slam (22) respecto a Novak Djokovic (21), cuya participación está en seria duda por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, y Roger Federer (20).

Coric, que enfrentará en los octavos de final de Cincinnati a otro español, Roberto Bautista, se llevó con un valiente tenis su tercera victoria en cinco partidos contra Nadal.

Únicamente tres tenistas más cuentan con un balance positivo frente al español con un mínimo de cuatro duelos disputados: Novak Djokovic (30-29), Nikolay Davydenko (6-5) y Dominik Hrbaty (3-1).

"Fue muy muy especial", se felicitó el croata, que posee dos títulos de ATP en su palmarés, el último de ellos en 2018. "He estado los dos últimos años lesionado, no he jugado en grandes escenarios. Tenía muchas ganas de jugar este partido".

Si bien lució falta de ritmo, Nadal no dio muestras de resentir los dolores en el abdomen que le apartaron de las semifinales de Wimbledon frente a Nick Kyrgios o de la lesión crónica en el pie izquierdo que lo martiriza desde hace años.

Su tenis, sin embargo, luce ahora lejos del que exhibió en su deslumbrante inicio de temporada, en el que conquistó cuatro torneos incluidos dos de Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros).

En la pista dura de Cincinnati, donde solo triunfó en una ocasión en 2013, el mallorquín estuvo impreciso y cometió inusuales errores como una volea que envió a la red cuando el público ya celebraba el triunfo del español en el primer set.

Coric sumaba seis errores no forzados, por ninguno de Nadal, cuando la lluvia obligó a parar el juego con ventaja 4-5 y 0-15 del español.

Cuando se retomó el partido, una hora y 20 minutos después, Nadal no pudo concretar el quiebre y el set se decidió en un 'tiebreak' de más de 20 minutos con grandes oportunidades para ambos.

El español, necesitado de minutos de juego para recuperar la forma, regresó del descanso dispuesto a dar la batalla pero se encontró con un Coric con aún más confianza.

Nadal se mantuvo remolque del croata en el inicio de la segunda manga hasta que, con empate 3-3, encontró su primera oportunidad de romperle el servicio después de una hora y 50 minutos de partido.

Las gradas de Cincinnati celebraron a lo grande el quiebre del ídolo, quien se aferró a esa ventaja para enviar el partido al set de desempate.

Pero esta vez Nadal no pudo imponer su experiencia en el momento decisivo como en tantas ocasiones anteriores y permitió que Coric dominara el set hasta lograr su primer quiebre del partido y avanzarse 4-2.

El croata, que llegó a ser duodécimo de la ATP pero ha sufrido recientemente problemas de hombro, defendió su servicio hasta aplicar una temprana despedida a Nadal.

La derrota también impidió al español recuperar el número uno mundial, que hubiera logrado en caso de ganar el trofeo y que el actual líder, el ruso Daniil Medvedev, no superara los octavos de final.

gbv/cl