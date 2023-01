Nadal se reconoce "vulnerable", pero con opciones en Australia si gana confianza

Después de una racha de derrotas inusual en él, el tenista español Rafael Nadal se reconoció el sábado vulnerable y con necesidad de recuperar confianza, pero con opciones en el Abierto de Australia si vuelve a la senda de la victoria.

Máximo ganador de Grand Slams en la historia de tenis masculino, Nadal ve a su rival serbio Novak Djokovic como el "máximo favorito" a llevarse el torneo e igualar su récord de 22 grandes.

Preguntado en rueda de prensa si se siente "vulnerable", el español de 36 años no se escondió: "Sí, por supuesto".

"He estado perdiendo más de lo habitual, pero es parte del negocio (...) Soy suficientemente humilde para aceptar la situación y trabajar con lo que tengo".

"Necesito volver a construir mi momento, necesito volver a construir esta confianza conmigo a través de victorias", agregó el actual campeón y principal cabeza de serie ante la ausencia de su compatriota y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El balear llega renqueante a Australia, tras un final de temporada lastrado por sus regulares lesiones y una racha de solo una victoria en sus últimos partidos.

Además, le ha tocado un hueso duro de roer en primera ronda, el joven británico Jack Draper, número 40 del mundo pero en rápida progresión y semifinalista del torneo previo de Adelaida.

"Probablemente (es) una de las primeras rondas más duras siendo cabeza de serie. Joven, poderoso, creciendo muy rápido en el ranking, jugando muy bien. Un gran desafío para mí para empezar el torneo", aseguró.

Pero "si soy capaz de ganar el primer partido, voy a tener mis opciones porque a mi modo de ver, de mis sensaciones y de las personas que tengo al lado, creo que estoy jugando un buen nivel de tenis", agregó.

Después de perder sus dos primeros partidos de la temporada en la United Cup, contra el británico Cameron Norrie y el australiano Alex de Minaur, Nadal lleva tres semanas preparándose en Melbourne.

"Me siento más rápido en las piernas, me siento mejor de confianza y espero que pueda jugar un muy buen Abierto de Australia. Me siento preparado, honestamente", agregó.

Hace un año, Nadal acudió a Melbourne rodeado de incertidumbre tras una larga lesión pero terminó llevándose el Grand Slam en una final épica contra el ruso Daniil Medvedev y convirtiéndose en el tenista masculino con más grandes de la historia.

Djokovic se perdió el torneo tras ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el covid-19, pero este año llega como gran favorito para llevarse su décimo título en Melbourne.

De hacerlo, igualaría el récord de 22 Grand Slams de Nadal.

"Djokovic parece que llega muy bien preparado. Ha hecho grandes resultados a final de año, también ha empezado el año ganando. Es un torneo que se le ha dado de la mejor manera", apuntó.

"Si hablamos de favoritos, el sábado antes de empezar el torneo sin ninguna duda que es el máximo favorito a ganar el título. Pero los torneos no se ganan el sábado antes, hay que trabajar durante dos semanas", advirtió.

Pero "si gana, se le felicitará, habrá hecho algo histórico y ya está. Mi vida no va a cambiar".

