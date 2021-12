Murió bell hooks, pionera autora feminista negra de EEUU

La autora feminista negra estadounidense bell hooks, conocida por sus trabajos sobre género, raza y clase, murió el miércoles a los 69 años, informó su familia.

Nacida como Gloria Jean Watkins en 1952, bell hooks -su seudónimo, en minúsculas- falleció el miércoles en su casa de Kentucky, "rodeada de familiares y amigos", tuiteó su sobrina Ebony Motley.

Su familia está "profundamente entristecida por el fallecimiento de nuestra amada hermana el 15 de diciembre de 2021", señala un comunicado publicado por Motley, que no especifica la causa de la muerte.

No obstante, el Berea College de Kentucky, donde enseñaba desde 2004, dijo en un comunicado que había muerto "después de una larga enfermedad".

Con su seudónimo en honor a su bisabuela Bell Blair Hooks, la autora publicó en 1978 su primer libro de poemas, "And There We Wept".

En 1981 fue aclamada por "Ain't I a Woman? Black Women and Feminism" (¿No soy una mujer? Las mujeres negras y el feminismo), en el que examinó el impacto del sexismo y el racismo en las mujeres afro, así como el racismo dentro del feminismo, defendiendo un movimiento más inclusivo.

Luego publicó unas 40 obras, incluyendo poesía, ficción infantil, memorias y crítica literaria, profundizando no solo en el feminismo, racismo y temas de justicia social, sino también en el amor.

"Estoy hablando de un amor transformador, que nos desafía tanto en nuestra vida privada como en la cívica", dijo a la NPR en 2000. "Podemos amar de una manera profunda que transforme el mundo político en el que vivimos".

Con numerosas distinciones a lo largo de carrera, bell hooks obtuvo un doctorado de la Universidad de California, Santa Cruz, en 1983, tras graduarse de Stanford, y entró en el Salón de la Fama de Escritores de Kentucky en 2018.

Sus palabras sobre el amor fueron el foco de los muchos tributos que llegaron a las redes sociales después de su fallecimiento.

Célebre pensadora, las obras de bell hooks se convirtieron en lectura obligada de muchos cursos universitarios, ganando nuevos lectores en medio del movimiento Black Lives Matter por la justicia racial.

