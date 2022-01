Murió a los 82 años el arquitecto español Ricardo Bofill

El arquitecto español Ricardo Bofill, que firmó cientos de proyectos por todo el mundo y ganó fama internacional con sus barrios de viviendas sociales en Francia, murió este viernes a los 82 años en Barcelona (noreste) por complicaciones del coronavirus, informó su familia a la AFP.

"Murió hace un par de horas", dijo a la AFP Pablo Bofill, hijo del arquitecto.

Bofill diseñó el aeropuerto de Barcelona, el Teatro Nacional de Cataluña, o los rascacielos Donnelley y Dearborn en Chicago, pero se dio a conocer en Francia en los años 1970 al materializar el encargo del gobierno de crear grandes complejos de viviendas sociales.

"Para despedir a Ricardo Bofill Levi, los días 26 y 27 de enero se celebrará un acto en el que amigos, allegados y admiradores de su arquitectura podrán acudir a la emblemática sede del estudio para rendir homenaje al arquitecto", precisó la familia en un comunicado.

"Lo que sé hacer, lo que creo que sé hacer, son dos cosas: una, el diseño urbano. He hecho muchísimo diseño urbano, diseño de ciudades, eso es lo que a mí me gusta" e intentar "inventar lenguajes arquitectónicos distintos y no repetir nunca", dijo en una conferencia en Barcelona en junio de 2021.

Sus obras en Francia le dieron rango de "arquitecto-estrella", como Jean Nouvel, Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers o, más tarde, su compatriota Santiago Calatrava.

