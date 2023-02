Murdoch culpa a presentadores de Fox News de secundar falsas acusaciones de Trump

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch admitió que presentadores de su cadena Fox News secundaron la falsa afirmación del expresidente Donald Trump de que le habían robado las elecciones en 2020, según documentos judiciales.

El multimillonario australiano estadounidense, de 91 años, aseguró que algunos de los comentaristas estrella de su cadena "respaldaron" esa falacia, según una demanda presentada por el fabricante de los dispositivos para el voto electrónico Dominion, que demandó a Fox por difamación.

Sin embargo, Murdoch negó que la cadena conservadora haya impulsado la infundada afirmación de Trump de que había perdido ante el demócrata Joe Biden debido a un fraude generalizado en la votación de 2020.

"Fox no. No, Fox no. Pero quizá Lou Dobbs, quizá María (Bartiromo), como comentaristas", declaró Murdoch bajo juramento el mes pasado en el proceso sobre el asunto.

El titán de la televisión agregó que había dudado de los reclamos de Trump, en el documento divulgado el lunes.

"En retrospectiva, me hubiera gustado que hubiéramos sido más contundentes en denunciarlo", declaró Murdoch.

Fox News no respondió a la solicitud de un comentario.

Dominion demandó a Fox News en un tribunal de Delaware en marzo de 2021 reclamando 1.600 millones de dólares en daños.

Alega que el gigante de la información continua difundió las afirmaciones falsas de Trump de que sus máquinas se utilizaron para amañar las elecciones de 2020.

La empresa alega que Fox News empezó a respaldar la narrativa de Trump porque el canal estaba perdiendo audiencia después de que fue el primer medio televisivo en declarar que Joe Biden había ganado en el estado de Arizona, haciendo una proyección de que el demócrata ganaría la presidencia.

Fox News niega haber difamado. Defiende que se limitó a informar de las alegaciones de Trump, pero no apoyarlas, como contempla la primera enmienda de la Constitución estadounidense que consagra la libertad de expresión.

Podría ser difícil que los querellantes ganen una demanda por difamación en Estados Unidos debido a la primera enmienda pero el caso amenaza con infligir importantes daños financieros y de imagen a la cadena conservadora.

Dominion deberá demostrar que Fox News actuó de mala fe. El caso podría ir a juicio civil si las partes no llegan antes a un acuerdo.

El fabricante de los dispositivos de voto también demandó a los ex asesores de Trump Rudy Giuliani y Sidney Powell.

Un documento judicial divulgado recientemente demuestra que Murdoch tildó los comentarios de Giuliani y Powell respaldando las alegaciones de Trump de "realmente locas. Y dañinas".

