Mundial-2022- Ficha país: Croacia

Ficha de Croacia, integrante del grupo F del Mundial-2022 de Catar:

Palmarés:

Mundial: 6ª participación. Mejor resultado: finalista en 2018

Eurocopa: 6 participaciones. Mejores resultados: cuartos de final en 1996 y en 2008.

Clasificación FIFA: 12ª

Apodo: Vatreni ("Los fieros")

Presidente de la Federación: Marijan Kustic

Número de licencias: 140.000

Principales clubes: Dinamo Zagreb, Hajduk Split

Clasificación: Croacia terminó primera de su grupo de clasificación en la zona Europa.

El seleccionador: Zlatko Dalic, de 56 años, fue designado en 2017 para dar la vuelta al equipo en apuros en su grupo de clasificación para el Mundial de 2018. Poco conocido en el momento de su nombramiento, Dalic ha construido desde entonces una reputación impresionante. Llevó a Croacia a la final de la Copa del Mundo de Rusia de 2018, perdiendo ante Francia, un éxito histórico para una nación de 3,9 millones de habitantes. También llevó a su selección a los octavos de final de la Eurocopa 2020, clasificándola recientemente para la "Final 4" de la Liga de las Naciones.

La declaración: "No hay un rival fácil, no hay un grupo fácil, es un campeonato mundial (...) Yo creo en mi equipo (...) nuestro objetivo es pasar de grupo. Hay que olvidar el pasado, no caer en la trampa de lo que pasó hace cuatro años", declaró Zlatko Dalic, en abril en el canal RTL.

La estrella: El veterano capitán Luka Modric, subcampeón del mundo en 2018 y Balón de Oro de ese año, se encuentra en un gran momento de forma a pesar de sus 37 años. Desde su debut en la selección en 2006, Modric ha disputado 154 partidos y marcado 23 goles. Al igual que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, este será sin duda el último Mundial para él.

Equipo titular: Livakovic - Lovren, Juranovic, Gvardiol, Sosa - Modric (cap), Brozovic - Vlasic, Livaja, Perisic - Kramaric

La prelista de 34 jugadores:

Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atlético Madrid/ESP), Dominik Kotarski (PAOK/GRE), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Defensas: Domagoj Vida (AEK Atenas/GRE), Dejan Lovren (Zenit San Petersburgo/RUS), Borna Barisic (Rangers/SCO), Duje Caleta-Car (Southampton/ENG), Josip Juranovic (Celtic/SCO), Josko Gvardiol (RB Leipzig/GER), Borna Sosa (Stuttgart/GER), Josip Stanisic (Bayern Múnich/GER), Marin Pongracic (Lecce/ITA), Martin Erlic (Sassuolo/ITA), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Centrocampistas: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ENG), Marcelo Brozovic (Inter de Milán/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Lovro Majer (Rennes/FRA), Kristijan Jakic (Eintracht Fráncfort/GER), Luka Sucic (RB Salzburgo/AUT), Josip Misic (Dinamo Zagreb)

Atacantes: Ivan Perisic (Tottenham/ENG), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Josip Brekalo (Wolfsburgo/GER), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marko Livaja (Hajduk Split), Antonio Mirko Colak (Rangers/SCO)

