Mujer saudita condenada a 45 años de cárcel "desafió" a la familia real (documento)

Una mujer saudita condenada recientemente a 45 años de prisión había "desafiado" al rey y al príncipe heredero del país en Twitter, según documentos judiciales consultados el martes por AFP.

La condena impuesta a Nurah al-Qahtani, que se dio a conocer la semana pasada, se produjo menos de un mes después de la polémica visita del presidente estadounidense Joe Biden .

El líder demócrata se reunió en julio con el príncipe Mohamed bin Salmán, criticado por las oenegés por las graves violaciones de los derechos humanos en su país.

El texto de la sentencia, fechada el 9 de agosto, fue facilitado a AFP por la organización Democracy for the Arab World Now, fundada en Washington por el periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi.

AFP no pudo comprobar la información de fuente independiente. Las autoridades sauditas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según el documento, el tribunal dictaminó que Nurah al-Qahtani, de 50 años, había "utilizado la red social Twitter para desafiar la religión y la justicia" del rey Salmán y del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, líder de facto del país.

La cuenta de Al Qahtani, tal y como se identifica en el documento judicial, tiene tuits en los que critica al gobierno, e incluye una etiqueta llamando a una protesta antigubernamental.

