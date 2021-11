Muguruza vence a Paula Badosa y avanza a la final del WTA Finals

La española Garbiñe Muguruza avanzó a la final del WTA Finals al vencer este martes a su compatriota Paula Badosa en dos sets con parciales de 6-3 y 6-3 en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan (Guadalajara).

Muguruza, sexta favorita, venció a Badosa, séptima preclasificada, en una hora con 25 minutos.

En una muestra de determinación y control sobre su saque, Muguruza impuso rápidamente su experiencia y jerarquía sobre Badosa -cuatro años menor-, quien muy pronto evidenció el nerviosismo sobre la pista.

Muguruza jugó a buscar los ángulos de la cancha y alcanzó el 81,3% en los puntos ganados con su primer servicio; Badosa tuvo el 67,4%.

Con evidentes dificultades para sostener el saque, Badosa alcanzó a salvar ocho de 11 puntos de quiebre en contra; en contraste, Muguruza tuvo el aplomo necesario para salvar los únicos tres 'break points' que se le presentaron.

"Creo que es el mejor partido que he jugado hasta ahora aquí en Guadalajara", dijo Muguruza tras la victoria. "Fue muy duro enfrentar a otra española en semifinales. Nunca nos habíamos enfrentado antes".

A sus 28 años, Muguruza se convirtió en la segunda tenista española en alcanzar la final de la WTA Finals. La primera fue Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

Por su lado, Badosa reconoció que durante el partido se sintió desorientada. "Realmente no sé qué pasó. Yo no jugué el partido que esperaba y ella estuvo bien en los momentos importantes. Estuve probando algunos tiros y lo que tuve que hacer no lo hice".

Más tarde a las 19H30 locales (01H30 GMT del miércoles), la estonia Anett Kontaveit, octava sembrada, enfrenta a la griega Maria Sakkari, cuarta cabeza de serie.

--Resultado del martes en las semifinales del WTA Finals

Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) venció a Paula Badosa (ESP/N.7) 6-3, 6-3

