Muguruza teme que "la verdad real" sobre Peng Shuai nunca se sabrá

La tenista hispanovenezolana y número tres mundial, Garbiñe Muguruza, lamentó el sábado que a lo mejor nunca se sabrá "la verdad real" sobre la jugadora china Peng Shuai tras acusar a un importante político de agresión sexual.

La publicación acusatoria fue censurada y la tenista desapareció durante tres semanas de la esfera pública, generando un fuerte escándalo internacional y un pulso entre Pekín y la asociación de tenis femenino WTA.

Cuando reapareció, Peng Shuai aseguró estar bien y negó haber denunciado un abuso sexual. Sin embargo, persisten las dudas sobre si la estrella del tenis chino habla con libertad o coaccionada.

"¿Sabremos algo de esto? No lo sé, creo que es un país complicado de tratar", dijo Muguruza en la previa del Open de Australia, donde la polémica sobre la deportación de Djokovic ha eclipsado la ausencia de Peng Shuai.

"Parecía que por un momento íbamos a saber qué estaba pasando. Pero creo que va a ser muy difícil encontrar la verdad real y para ella hablar libremente", opinó.

La WTA se mostró firme frente a Pekín, pidiendo explicaciones sobre el estado de la tenista y suspendiendo todas sus actividades en China.

"Siento que es algo que la WTA ha hecho genial. Creo que han mostrado mucho apoyo y carácter al apoyar y tomar decisiones fuertes", dijo Muguruza.

En la vertiente deportiva, la hispanovenezolana acude satisfecha con su preparación para Melbourne, aunque reconoció que tuvo poco tiempo de descanso tras su flamante victoria del Masters WTA al final de la temporada pasada.

Finalista en Australia en 2020 y ganadora de dos Grand Slams, Muguruza opinó que el buen final de año no la hace más o menos favorita para este torneo.

"La gente que no juega a tenis tiene problemas para entender que no importa cómo de bien estás, siempre tienes dudas de si puedes volver a hacer o no. Incluso si has ganado 10 Grand Slams, a veces eso te genera más dudas", indicó.

Aun así, parte en Melbourne con confianza y contenta por verse de nuevo entre las favoritas.

"Es algo genial estar entre las posibles candidatas, es lo que siempre he querido. Claro que es difícil de llevar, pero esa es la presión que llevan los mejores (...) Son problemas de privilegiados", aseguró.

Muguruza, que cayó en cuartos en el torneo preparatorio de Sídney esta semana, se medirá en primera ronda contra la francesa Clara Burel.

bur-pst/mp/dbh/mis