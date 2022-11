Moriyasu pide a los jugadores de Japón que no suban a una "montaña rusa" emocional

Japón, con una victoria y una derrota, ha ido oscilando en el complicado grupo E y el entrenador Hajime Moriyasu advirtió a sus jugadores de no "montar en la montaña rusa" de emociones antes del tercer y definitivo partido contra España.

Los Samuráis Azules se pueden clasificar a la fase de eliminación directa si ganan a La Roja el jueves pero tendrán que recuperarse después de la sorprendente derrota contra Costa Rica (1-0), apenas unos días después de haber remontado a Alemania (2-1).

Dependiendo del resultado entre Alemania y Costa Rica, a Japón le podría valer incluso un empate contra España, pero solo los tres puntos garantizan a los asiáticos su presencia en octavos.

Para lograr ese objetivo, Moriyasu aprovechó su rueda de prensa antes del entrenamiento del lunes para alentar a sus jugadores a mantener la cabeza fría, y dijo que la derrota contra Costa Rica ya "estaba en el pasado".

"No queremos estar muy arriba o muy abajo, mi punto de vista no cambia", dijo. "Por supuesto cuando ganamos estoy contento y cuando perdemos como ayer (domingo) estoy frustrado. Pero no queremos tener altos y bajos como si estuviéramos en una montaña rusa".

Los Samuráis Azules parecían faltos de ideas y apenas amenazaron la portería de Costa Rica, siendo dos disparos de falta directa sus mejores ocasiones.

Moriyasu dijo que siempre ha "esperado que costase los tres partidos" clasificar a la siguiente ronda.

"Ya lo hemos superado y estamos preparándonos para el partido de España", dijo.

"Fuera cual fuera el resultado de los primeros dos partidos, tienes que pensar solo en el siguiente", continuó. "Hemos pensado en que fue mal y queremos transformarlo en energía en el partido contra España".

Moriyasu también es consciente de la dificultad del desafío al que se enfrentan sus jugadores contra España, que tiene 8 goles a favor y tan solo uno en contra.

"Son capaces de usar su técnica incluso cuando su juego es duro y rápido, pasándose el balón entre ellos. Son el mejor equipo en el mundo haciendo eso", concluyó el técnico japonés.

