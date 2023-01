Morikawa toma ventaja en Kapalua, español Rahm pierde terreno

El estadounidense Collin Morikawa, dos veces ganador de Grand Slam, consiguió siete birdies para terminar este viernes con una tarjeta con 66 (-7) golpes para tomar una ventaja de dos en el Torneo de Campeones del Tour de la PGA de EEUU en Hawái, donde el español Jon Rahm cayó del primero al sexto lugar.

Cuando el viento arreció en Kapalua, Morikawa fue el único jugador en el campo que permaneció libre de bogeys durante 36 hoyos.

Su total de 130 en la segunda ronda, 16 bajo par, lo puso dos por delante de sus compatriotas Scottie Scheffler (segundo mundial) y J.J. Spaun.

Scheffler, quien podría recuperar el puesto número uno del mundo del norirlandés Rory McIlroy con un resultado entre los tres primeros esta semana, cerró con cuatro birdies seguidos.

Spaun, quien fue parte de un empate a tres bandas por el liderato el jueves con Morikawa y Rahm, anotó 68, cinco bajo par.

Morikawa, quien ganó el Campeonato de la PGA de 2020 y el Campeonato Abierto de 2021, se alejó temprano y abrió su ronda con un birdie de 19 pies en el primer hoyo.

Por su parte, Rahm, clasificado quinto en el mundo, terminó con 71 y estaba empatado con el campeón del US Open Matt Fitzpatrick, ambos con 135 (-11).

- Resultados de la segunda ronda el viernes en el torneo US PGA Tour Tournament of Champions at Kapalua, Hawaii (Par-73):

1. Collin Morikawa (USA) 130 (64-66)

2. Scottie Scheffler (USA) 132 (66-66)

. J.J. Spaun (USA) 132 (64-68)

4. Jordan Spieth (USA) 133 (67-66)

5. Kim Joo-hyung (KOR) 134 (65-69)

6. Matt Fitzpatrick (ENG) 135 (66-69)

. Jon Rahm (ESP) 135 (64-71)

8. Luke List (USA) 136 (71-65)

. Corey Conners (CAN) 136 (68-68)

. Tony Finau (USA) 136 (67-69)

. Aaron Wise (USA) 136 (66-70)

...

bb-meh/atm