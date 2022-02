Mirambell finaliza 24º en skeleton en su probable despedida de los Juegos

El abanderado español de Pekín-2022, Ander Mirambell, finalizó la prueba de skeleton en el puesto 24º, este jueves en Yanqing, en la que podría ser su posible despedida luego de una dilatada trayectoria, con participación en cuatro Juegos Olímpicos.

El catalán, que cumplirá 39 años el 17 de febrero, ocupó el puesto 24 en una prueba ganada por el alemán Christopher Grotheer.

Mirambell mantuvo la tónica de regularidad de las anteriores citas olímpicas; 24° en Vancouver-2010, 26° en Sochi-2014 y 23° en Pyeongchang-2018.

"Deberían ser mis últimos Juegos. Con más de 40 años estar en unos quintos Juegos es bastante difícil, así que creo que van a ser mis últimos Juegos", afirmó en una entrevista a la AFP a pocos días del inicio de Pekín-2022. "Físicamente no me veo haciendo cuatro años más. Otro ciclo olímpico no creo que el cuerpo sería capaz de aguantarlo. Por tanto veo casi imposible" otros Juegos, añadió Mirambell, que fue abanderado junto a la medallista de plata en snowboard half-pipe Queralt Castellet.

El único representante español en skeleton no se clasificó para la cuarta y última manga, finalizando a 7,66 segundos del líder alemán al término de las tres primeras.

En skeleton, cada participante, tumbado boca abajo sobre un luge, realiza cuatro descensos, dos cada día, y la clasificación final se estipula reuniendo los tiempos de las cuatro bajadas para los 20 primeros clasificados.

Tras Pekín-2022 ya empieza a ver cercana su retirada.

Pero mientras encadenaba citas olímpicas, se preparó para el futuro, con estudios que le han hecho ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a lo que sumó un máster en Dirección, Metodología y Análisis del fútbol y otro en Gestión y Dirección de instalaciones deportivas. Ahora debe pensar en qué hará tras los Juegos y si decide iniciar ya un camino profesional distinto.

"Hay muchas vías abiertas. Me gustan los temas de comunicación. Supongo que cuando llegue marzo y con la información de toda la gente que trabaja conmigo, me quiere y me dé su opinión tomaré una dirección hacia donde ir. Si seguimos una temporada más o no, o qué. Lo importante es que estos años nos hemos estado formando con diferentes Masters y preparando mi retirada deportiva", afirmó en la misma entrevista a la AFP.

