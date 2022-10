Ministro de Finanzas británico confirma su destitución

El ministro británico de Finanzas, Kwasi Kwarteng, confirmó el viernes que fue destituido por su aliada de larga data, la primera ministra Liz Truss, tras las turbulencias del mercado provocadas por el polémico plan económico elaborado por ambos.

"Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió Kwarteng en una carta dirigida a Truss y publicada en su cuenta de Twitter.

acc/mar