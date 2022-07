"Minions 2" encabeza la taquilla en Norteamérica

La última entrega de la saga "Minions" tuvo impresionante debut en Norteamérica con una recaudación de 108,5 millones de dólares, y se espera que pueda alcanzar los 127,9 millones al cierre del fin de semana largo por el feriado del Día de la Independencia el 4 de julio en Estados Unidos, según la firma especializada Exhibitor Relations.

"Minions 2: Nace un villano", cuyo lanzamiento Universal retrasó dos años debido a la pandemia, explora los orígenes del personaje principal de la franquicia que, desde la primera entrega de "Mi villano favorito" (2010), ha recaudado 3.700 millones de dólares, según el sitio especializado IMDB.

"Top Gun: Maverick" se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 32,5 millones de dólares en su sexta semana, elevando sus ingresos totales a 571 millones.

"Elvis", sobre la vida del rey del rock and roll, se ubicó en tercera posición, con 23,7 millones de dólares en su segunda semana de exhibición.

Le sigue "Jurassic World Dominion", la sexta entrega de la saga de dinosaurios, con 19,2 millones de dólares.

En quito lugar aparece "Teléfono negro", una película de terror protagonizada por Ethan Hawke como un asesino en serie, con 14,6 millones de dólares.

Completan la lista de los 10 filmes más taquilleros:

6 - "Lightyear" (USD 8,1 millones)

7 - "Mr. Malcolm's List" (USD 1 millón)

8 - "Todo en todas partes al mismo tiempo" (USD 673.000)

9 - "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (USD 482.000)

10 - "Marcel The Shell With Shoes On" (USD 308.000)

vgr/seb/yow/ll