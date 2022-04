Miles huyen de Mariúpol, Cruz Roja prepara nuevo intento de rescate en Ucrania

Más de 3.000 personas escaparon de la ciudad asediada de Mariúpol en una caravana de autobuses y vehículos particulares, reveló el sábado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mientras la Cruz Roja prepara un nuevo intento de evacuación desde de el devastado puerto sureño.

La ciudad ha soportado semanas de feroz bombardeo ruso, con al menos 5.000 habitantes muertos según las autoridades locales, y las 160.000 personas que se calcula permanecen allí sufren de escasez de alimento, agua y electricidad.

"Hemos logrado rescatar a 6.266 personas, incluyendo a 3.071 de Mariúpol", declaró Zelenski en un mensaje por video la mañana del sábado.

A su vez, la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk indicó el viernes que 42 autobuses con pobladores de Mariúpol partieron de Berdiansk, 70 km al suroeste, mientras otros 12 salieron de Melitopol con habitantes locales.

"Más de 300 vehículos privados siguen a los buses. Todos ellos se dirigen a Zaporiyia", indicó la viceprimera ministra en Telegram.

Decenas de buses con pobladores que huyeron de la devastación en Mariúpol llegaron el viernes a Zaporiyia, unos 200 km al noroeste, según un periodista de AFP en el sitio.

"Lloramos cuando llegamos a esta zona. Lloramos cuando vimos a los soldados en el puesto de control con emblemas ucranianos en los brazos", contó Olena, quien cargaba a su pequeña hija en brazos.

"Mi casa fue destruida, la vi en fotos. Nuestra ciudad ya no existe", agregó.

La Cruz Roja internacional dijo que un equipo se dirigió a Mariúpol para realizar otro esfuerzo de evacuación tras uno fallido el viernes cuando "las condiciones hicieron imposible proceder". La Cruz Roja indicó que su equipo regresaría el sábado.

Entre tanto, las conversaciones de paz entre autoridades ucranianas y rusas continuaron por video, aunque el Kremlin avisó que el denunciado ataque ucraniano por helicóptero contra un depósito de combustible en la localidad rusa de Belgorod afectaría las negociaciones.

"Esto no puede ser visto como algo que crea condiciones apropiadas para continuar las negociaciones", indicó a periodistas Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.

El ataque aéreo golpeó un depósito de combustible del gigante energético Rosneft a 40 km de la frontera ucraniana.

Pero Kiev se negó a atribuirse el ataque.

Consultado por la red estadounidense Fox News sobre el ataque, Zelenski dijo: "Lo siento, no discuto ninguna de mis órdenes como comandante en jefe".

Según el ministerio británico de Defensa, el ataque en Belgorod y los informes de explosiones en depósitos de municiones cerca de esa ciudad agravarían los problemas rusos de abastecimiento.

"La probable pérdida de combustible y municiones de esos depósitos podrían agregar una tensión adicional a corto plazo a las cadenas logísticas rusas, que ya están al límite", señaló el último informe de la inteligencia británica el viernes en Twitter.

Luego de cinco semanas de campaña militar, que dejó partes de Ucrania en escombros, Moscú dijo esta semana que reduciría los ataques sobre Kiev y la ciudad norteña de Chernígov.

Pero Zelenski indicó que Rusia se está preparando para realizar "poderosos ataques" en el este y sur.

Insistió en su llamado a que Occidente aumente el apoyo militar a Ucrania.

"Dennos misiles, dennos aviones", imploró Zelenski en Fox. "¿No nos pueden dar F-18 o F-19 o lo que tengan? Dennos viejos aviones soviéticos. Eso es todo... Denme algo para defender a mi país".

El Pentágono posteriormente dijo que destinaría 300 millones de dólares en "ayuda de seguridad" para fortalecer la defensa ucraniana, adicional a los 1.600 millones de dólares que Washington ofreció desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

El anuncio se dio luego de que el presidente estadounidense Joe Biden y Zelenski conversaron el miércoles sobre nuevas ayudas para las fuerzas armadas ucranianas.

El paquete incluye sistemas de cohetes guiados por láser, drones, municiones, aparatos de visión nocturna, sistemas tácticos de comunicaciones, equipo médico y repuestos.

"Esta decisión pone de relieve el compromiso firme de Estados Unidos con la soberanía de Ucrania y su integridad territorial", declaró en un comunicado el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Cuando Rusia lanzó la invasión, esperaba rápidamente tomar Kiev y derrocar el gobierno de Zelenski, pero una feroz resistencia ucraniana y los problemas logísticos y tácticos de Rusia hundieron esos planes.

Rusia inició el viernes su reclutamiento militar anual, pero prometió que los conscriptos no serían enviados a combatir a Ucrania.

Zelenski urgió a las familias rusas no enviar a sus hijos a la guerra.

"No dejen que sus hijos mueran. No los dejen unirse al ejército, no es su guerra. No necesitamos más muertes", indicó en el mensaje por video.

En el terreno, las fuerzas ucranianas comenzaban a recuperar el control alrededor de Kiev y la región sureña de Jersón, la única ciudad de importancia que Rusia ha logrado ocupar.

Civiles comenzaron a salir de las áreas devastadas cuando las fuerzas ucranianas liberaron el entorno de Kiev y Chernígov.

Karolina Tkachenko, de tres años, caminó una hora con su familia por un campo con vehículos armados rusos quemados para huir de su ciudad en las afueras de Kiev.

"La tiendas están cerradas, no hay entrega de provisiones. El puente también fue destruido, no podemos ir a hacer compras por allí", comentó Karina Tkachenko, madre de Karolina.

"Espero que todo esto acabe pronto y pueda volver a mi trabajo", dijo a AFP.

En Mariúpol, Viktoria Dubovytskaya, quien estuvo albergada en un teatro donde se teme que unas 300 personas murieron en un bombardeo ruso, contó que se percató de la magnitud de la destrucción cuando huyó.

Cuerpos yacían tendidos entre los escombros y pequeñas cruces fueron plantadas en el suelo, dijo a AFP.

"Cuando la gente encuentra a sus seres queridos, los entierran donde pueden", indicó. "La ciudad es ahora una fosa común".

La agencia cultural de la ONU dijo el viernes que confirmó daños a al menos 53 sitios históricos, edificios religiosos y museos durante la invasión.

Ucrania también advirtió que las fuerzas rusas que abandonaron la central nuclear de Chernóbil, sitio del peor accidente nuclear del mundo en 1986, pudieron haber sido expuestas a la radiación.

"Rusia actuó irresponsablemente en Chernóbil" al excavar trincheras en zonas contaminadas e impedir al personal de la planta realizar sus tareas, señaló el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.

Lejos del frente militar, Rusia también enfrenta sanciones occidentales sin precedentes que han llevado a empresas multinacionales a abandonar el país.

Autoridades estadounidenses indicaron que la economía rusa caería en una "profunda" recesión con una contracción de 10%.

burs-hmn/mlm/mtp/mas/me