Milan mantiene el ritmo del Inter, Nápoles se descuelga

El Milan (2º) sigue la estela del líder Inter, tras ganar este miércoles al Empoli (9º) por 4-2, mientras que el Nápoles (3º) cayó por la mínima en su campo ante el Spezia (17º), en la 19º jornada de la Serie A.

Antes el Inter se impuso al Torino (11º) gracias a un tanto del neerlandés Denzel Dumfries mediante un remate con la derecha desde el centro del área por bajo.

Con estos resultados, el Inter suma 46 puntos, por los 42 del Milan, mientras que el Nápoles se queda con 39.

Por su parte, la Roma (6º) y la Fiorentina (7º) no pasaron del empate a uno ante la Sampdoria (15º) y el Hellas Verona (12º).

En los otros duelos, la Lazio (8º) y el Bolonia (10º) lograron dos triunfos cómodos en sus desplazamientos a Venezia (16º) por 3-1 y Sassuolo (12º) por 3-0, respectivamente.

Para el conjunto capitalino, el atacante español Pedro marcó nada más comenzar el encuentro (3), pero fue contrarrestado por Francesco Forte (30).

Antes del término de la primera parte, Francesco Acerbi volvió a adelantar a los visitantes (38) y el también español Luis Alberto subió el tercer tanto en el último suspiro del enfrentamiento (90+5).

La victoria permite a los romanos mantenerse en la pelea por los puestos de Champions.

En Sassuolo, el Bolonia se llevó un claro triunfo gracias a las dianas de Riccardo Orsolini (36), el escocés Aaron Hickey (44) y el paraguayo Federico Javier Santander (90+4).

El encuentro Udinese-Salernitana no se disputó el martes puesto que la Salernitana no compareció en el estadio rival al no viajar a Udine por indicación de las autoridades sanitarias después de un brote de casos covid-19 en su plantilla.

-- Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Juventus - Cagliari 2 - 0

Génova - Atalanta 0 - 0

- Miércoles:

Sassuolo - Bolonia 0 - 3

Unione Venezia - Lazio 1 - 3

Roma - Sampdoria 1 - 1

Inter - Torino 1 - 0

Hellas Verona - Fiorentina 1 - 1

Empoli - Milan 2 - 4

Nápoles - Spezia 0 - 1

. Aplazado

Udinese - Salernitana

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 46 19 14 4 1 49 15 34

2. Milan 42 19 13 3 3 40 22 18

3. Nápoles 39 19 12 3 4 35 14 21

4. Atalanta 38 19 11 5 3 38 24 14

5. Juventus 34 19 10 4 5 27 17 10

6. Roma 32 19 10 2 7 31 21 10

7. Fiorentina 32 19 10 2 7 34 25 9

8. Lazio 31 19 9 4 6 39 34 5

9. Empoli 27 19 8 3 8 30 34 -4

10. Bolonia 27 19 8 3 8 27 31 -4

11. Torino 25 19 7 4 8 23 19 4

12. Hellas Verona 24 19 6 6 7 34 32 2

13. Sassuolo 24 19 6 6 7 30 31 -1

14. Udinese 20 18 4 8 6 26 28 -2

15. Sampdoria 20 19 5 5 9 27 35 -8

16. Unione Venezia 17 19 4 5 10 18 34 -16

17. Spezia 16 19 4 4 11 19 39 -20

18. Génova 11 19 1 8 10 19 37 -18

19. Cagliari 10 19 1 7 11 17 40 -23

20. Salernitana 8 18 2 2 14 11 42 -31

