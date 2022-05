Miami despide a los Sixers y es primer clasificado a Finales de conferencia

Los Miami Heat sacaron este jueves el primer boleto a las Finales de Conferencia de la NBA con un triunfo 99-90 en la cancha de los Philadelphia 76ers de Joel Embiid y James Harden, quien ofreció una de sus peores actuaciones en playoffs.

Jimmy Butler fue la figura del juego y se tomó la revancha ante su exequipo con 32 puntos, impulsando a los Heat a liquidar la eliminatoria por un global de 4-2.

Del otro lado Joel Embiid, que compite con diversas lesiones en el rostro y una mano, trató de liderar la resistencia ante su público del Wells Fargo Center con 20 puntos y 12 rebotes.

El camerunés, máximo anotador de la temporada de la NBA (30,6 puntos), contó con escaso apoyo de compañeros como Harden, que certificó su fracaso en su primera temporada en Philadelphia con 11 puntos y solo dos tiros de campo en toda la segunda mitad, los dos errados.

Aficionados de los Sixers abuchearon a sus jugadores durante el último cuarto mientras Butler les hacía gestos de despedida desde la pista.

"Necesitábamos conseguir una (victoria fuera)", dijo Butler. "Hemos jugado bien, hemos metido tiros, hemos defendido y completado el trabajo".

"Definitivamente quiero a los Miami Heat, estoy contento de estar aquí", afirmó el escolta sobre el equipo con el que fue subcampeón de la liga en 2020, un año después de su salida de los Sixers.

Los Heat enfrentarán en las Finales de la Conferencia Este a los Boston Celtics o los Milwaukee Bucks, que dominan su serie por 3-2.

Philadelphia se vio superado de nuevo por la intensidad de los Heat en una serie en que había recuperado las esperanzas tras las dos derrotas iniciales en Miami sin Embiid.

El pívot, negándose a desaprovechar la mejor temporada de su carrera, aceleró su recuperación de una fractura facial sufrida en el último juego de la primera ronda ante los Raptors.

Compitiendo con una máscara, el camerunés lideró a Philadelphia a dos triunfos en su cancha que colocaron el empate 2-2.

Pero el imponente pívot, que también juega con una fractura en el pulgar derecho, se fue quedando sin gasolina desde la derrota del martes en Miami.

Este jueves presentó toda la batalla que pudo en un juego en el que sufrió varias caídas y golpes en el rostro.

Los Heat, primer sembrado de la fase regular, impusieron su feroz defensa y aprovecharon las carencias en ese ámbito de rivales como Harden y la falta de aporte del banquillo de Philadelphia.

Los Sixers no encontraron respuesta al hiperactivo juego de Butler, que comandó una ofensiva en la que el escolta Max Strus fue la figura inesperada con 20 puntos, 11 rebotes y 4 triples que golpearon la moral de los locales.

Con Embiid mermado por los problemas físicos y defendido por el imponente Bam Adebayo (10 puntos y 8 rebotes), los Sixers necesitaban de la mejor versión de James Harden, a quien reclutaron en febrero con la esperanza de que fuera el socio que Embiid necesitaba para pelear por el anillo.

Pero el tres veces máximo anotador de la liga y MVP de 2018 firmó una de las actuaciones más decepcionantes de su carrera.

En un estado muy bajo de forma, Harden se mostró pasivo en ataque al punto de intentar apenas 9 lanzamientos en todo el juego, por 24 de Embiid, 22 del joven Tyrese Maxey (20 puntos) y 13 de Tobias Harris (14)

"Cuando estábamos en ataque, la pelota no me regresaba", se justificó Harden.

Los Sixers suman su cuarta eliminación en semifinales de Conferencia de los últimos cinco años y ahora afrontan numerosas dilemas de cara a la próxima campaña, incluido el futuro de Harden.

El escolta tiene la posibilidad de renovar unilateralmente por un año, a cambio de 47,3 millones de dólares, renovar a largo plazo si Philadelphia se lo ofrece o marcharse a otra franquicia.

"Voy a estar aqui" el año que viene, aseguró tras el juego Harden, por quien Philadelphia entregó a los Nets a Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas de Draft

Haré "lo que sea que permita que este equipo continúe creciendo y mejorando y compita al mayor nivel", recalcó.

Los Sixers también tendrán que decididir si mantienen al veterano técnico Doc Rivers, que no ha dado el impulso esperado al equipo en las dos últimas campañas.

"No estoy preocupado por mi trabajo. Creo que hago un trabajo muy bueno", se defendió el ex técnico de los Celtics y Clippers. "Me he dejado la piel para que este equipo esté aquí".

