"Mi idea es correr algunas carrferas este año", dice Marc Márquez

El séxtuple campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, que sigue recuperándose de la operación en el brazo derecho a la que se sometió en junio, aseguró este jueves que su idea "es correr algunas carreras" en lo que resta de temporada,en declaraciones a la prensa al margen del Gran Premio de Austria, 13ª prueba sobre 20 del campeonato.

Presente en el 'paddock' del Red Bull Ring para "reconectarse" con su equipo Honda tras varias semanas ausente de los circuitos, el piloto español también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Me encuentro muy bien".

"Por el momento, la recuperación va en la buena dirección (...) Avanzamos lentamente, pero con toda seguridad, porque sabemos lo importante que es la recuperación. Pero honestamente me encuentro muy bien. Es verdad que tengo un brazo que ha sido operado cuatro veces, pero trabajamos para adaptarnos lo mejor posible", explicó el catalán al ser preguntado por su estado tras la operación.

"Al menos, ahora, funciona de manera normal y puedo hacer ya ejercicios que parecían imposibles. La próxima semana tengo una visita médica de control que será importante para saber si puedo aumentar el peso (de los ejercicios). Por el momento somos optimistas", añadió Márquez.

Pese a que las lesiones le han permitido disputar solo seis carreras en 2022, Márquez explicó que "mi idea es correr algunas carreras este año". "La próxima semana sabré si es posible o no (...) Por el momento no puedo decir su correré una, dos, tres... no lo sé".

Márquez explicó que las seis semanas siguientes a la operación (realizada a comienzos de junio) "no moví el brazo". "En las dos semanas siguientes, comencé a moverlo con un fisioterapeuta antes de trabajar un poco con elásticas. Ahora voy aumentando progresivamente el peso, pero será la próxima semana cuando los médicos decidirán si puedo ir más lejos o no, Y si me autorizan, haré un plan y sabremos cuándo podré reaparecer".

"Soy consciente de la importancia de la reeducación y si tengo que esperar una semana más, esperaré. Cuando me sienta al 70 o el 80%, cuando sienta que puedo rodar en una MotoGP de manera más o menos bien, reapareceré, ya que la última parte de la reeducación es mejor hacerla sobre la moto".

"No puedes esperar a estar al 100% para subirte a la moto", concluyó.

