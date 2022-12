"Messi sigue como un niño de veinte años", dice Burruchaga a la AFP

Jorge Burruchaga pasó a la historia de Argentina como el autor del gol que dio a su país su segundo y hasta ahora último título mundial, en México-1986. Ahora, en Catar, compartió en una entrevista con la AFP su admiración por Lionel Messi y confía en que le emule en la final del domingo.

Con 2-2 en el marcador, Burruchaga -que tiene ahora 60 años- marcó en el minuto 84 el gol del triunfo 3-2 definitivo sobre Alemania Federal en el estadio Azteca, escribiendo una página de la historia para la 'generación Maradona'. Messi, con 35 años, parece ante su última oportunidad de reeditar aquella gloria.

Pregunta: ¿Tiene el Messi de Catar-2022 el peso del Maradona de 1986?

Respuesta: "Sin duda. Así como a nosotros (el seleccionador Carlos) Bilardo nos dijo desde el primer momento en esos ocho años que convivimos con él que la selección era Maradona y diez más, esta selección viendo siendo Messi y diez más. Es el mejor del mundo desde hace veinte años. Está jugando desde otra forma, propia de la edad y del equipo que tiene alrededor. Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizás con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Messi".

P: ¿Cambiará la consideración de Messi en la historia si no gana el Mundial este domingo?

R: "Eso no habría que plantearlo nunca, Messi no va a ser más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Messi va a estar en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos setenta años marcaron ser los mejores de la historia mundial: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi. Cuatro son sudamericanos. Messi va a estar ahí, lo gane o no lo gane. Ojalá gane el Mundial, que es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte".

P: ¿Cómo vio la semifinal ganada por Argentina ante Croacia?

R: "Un partido bárbaro de Argentina. Salvo en los primeros veinticinco minutos, donde hubo partido y ellos predominaron el juego teniendo la pelota. El equipo supo luego emparejarlo, los dos goles antes del descanso fueron determinantes y el segundo tiempo fue un partido a sentido único, en el que Argentina fue un verdadero equipo, con Messi en su plenitud. El equipo lo necesitaba, se demostró, se logró y al equipo le falta un partido".

P: ¿Qué supuso aquel histórico gol de la final de 1986 para usted?

R: "Fue el momento más feliz de mi vida. Convengamos que las repercursiones no eran las mismas que ahora, los números no eran los mismos que ahora (risas). Hoy es todo mucho más masivo, hoy trasciende todo mucho más rápido. Pero sin lugar a dudas que lo tengo guardado en mi corazón, lo tengo guardado en mis imágenes, lo tengo guardado cuando quiero recordar y volver a pensar en eso, y más en esta instancia del Mundial. Han pasado 36 años, la mitad de mi vida. Con eso yo estoy conforme, de haber logrado lo que muy pocos lograron".

P: ¿Cómo fue el regreso a Argentina después de aquel título en México?

R: "Bilardo nos obligaba a volver después de los Mundiales a Argentina. Estos tiempos son distintos. Fue algo magnífico porque cuando ves a tu país, que te recibe, con los hinchas de todos los equipos del fútbol argentino y de todas las categorías. No hay mejor recompensa que ver la alegría de esa gente, mayores y chicos, que se pusieron felices de algo que les pudiste haber dado. El fútbol, sobre todo en Argentina, hace olvidar los problemas que tenemos. El mes del Mundial es un mes único y así se está viviendo también ahora".

P: ¿Cómo valora el fútbol de este Mundial de Catar?

R: "El Mundial, hasta ahora, no me gustó mucho. No vi grandes partidos, sinceramente, salvo por ejemplo el de Inglaterra ante Francia (en cuartos de final), que a mi juicio fue el mejor partido porque el partido fue bueno los novena minutos. Fue el partido que mereció un alargue, si (el inglés Harry) Kane hubiera metido ese penal al final. Por lo demás no vi grandes partidos, fueron partidos chatos. Se pensaba que los jugadores iban a venir más descansados y vi equipos que caminaban en la cancha. No vi grandes rendimientos individualmente. Neymar estuvo lesionado, (Cristiano) Ronaldo no jugó. Fue un Mundial raro. Alemania salió rápida y los favoritos perdieron al menos un partido. No creo que sea un buen Mundial".

