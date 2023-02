Messi, baja para el Mónaco-París SG, regreso esperado el lunes

El argentino Lionel Messi será baja para el partido del París Saint-Germain en Mónaco, en Ligue 1, anunció este viernes el club, a cuatro días del choque de Liga de Campeones del martes contra el Bayern Múnich, debido a una lesión en los isquiotibiales.

"Con un golpe en los isquiotibiales frente al Marsella, Leo Messi permanecerá en tratamiento durante 48 horas. Su regreso a los entrenamientos está previsto el lunes", precisó el PSG en un comunicado.

La ausencia de su máxima estrella es un nuevo golpe duro para el entrenador Christophe Galtier, que ya se ha visto privado de otro jugador destacado de la plantilla, Kylian Mbappé (muslo), que no podrá jugar estos dos partidos.

Messi se lesionó al final del partido, que terminó en derrota, en Marsella (2-1), el miércoles, en octavos de final de la Copa de Francia, pero podría estar restablecido para la visita del Bayern el martes, según el técnico parisino.

"¿Messi es duda contra el Bayern Múnich? No estará contra el Mónaco, pero volverá al entrenamiento este lunes. Se puede retirar el término +duda+" para el partido contra el conjunto alemán, respondió este viernes Galtier en rueda de prensa.

Esta mala noticia cae en un período difícil para el PSG, que ha perdido tres partidos desde la reanudación de las competiciones nacionales, una vez terminada la Copa del Mundo, dos en Ligue 1, en Lens (3-1) y en Rennes (1-0), y un tercero en octavos de final de la Copa de Francia, en el Vélodrome de Marsella.

En referencia a Mbappé, Galtier confirmó que no debería estar disponible para el partido de ida contra el Bayern. "Kylian se está tratando, se habla de una baja de tres semanas", dijo el técnico.

Interrogado sobre si eventualmente tomaría el riesgo de alinear al triple goleador de la final de Copa del Mundo en el partido del martes contra el Bayern, respondió que "la salud del jugador es lo más importante, estaré muy vigilante en ese sentido y más teniendo en cuenta que la temporada es todavía muy larga".

Antes de su gran cita contra el Bayern de Múnich alemán, en Liga de Campeones, su principal objetivo de la temporada, el París SG incluyó en su nómina de convocados para el partido ante el Mónaco al defensor internacional galo Presnel Kimpembe luego de dos meses de baja por lesión.

No figuran en cambio el defensor Nordi Mukiele (isquiotibiales), el centrocampista portugués Renato Sanches (isquiotibiales), así como tampoco el centrocampista italiano Marco Verratti, aunque el club parisino no precisó los motivos de su no inclusión en la lista.

La temporada pasada, el PSG fue eliminado en octavos de final por el Real Madrid, futuro vencedor de la prueba.

A sus 35 años, Messi termina contrato en junio próximo y conversaciones sobre una eventual prolongación están previstas por el club.

