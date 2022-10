Messi anuncia que "seguramente" Catar-2022 será su último Mundial

El astro y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció este jueves que Catar-2022 será "seguramente" el último Mundial de su carrera futbolística, en una entrevista concedida al canal deportivo ESPN.

"Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", dijo Messi, de 35 años.

'La Pulga', goleador histórico de la albiceleste con 90 goles en 164 partidos, jugará en Catar-2022 su cuarto Mundial, después de participar en Alemania-2006 (eliminado en cuartos de final), Sudáfrica-2010 (eliminado en cuartos de final), Brasil-2014 subcampeón) y Rusia-2018 (eliminado en octavos de final).

En la entrevista concedida en París, el delantero del PSG admitió que "hay ansiedad, nervios por el Mundial. No vemos la hora de que llegue", reconoció.

Sobre el presente del equipo que conduce Lionel Scaloni, que acumula 35 partidos sin derrotas, Messi consideró que atraviesa "un buen momento".

"Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba", señaló.

Sobre si su seleccionado debe ser considerado un candidato a alzar la copa del Mundo en Catar, el estelar del Paris Saint-Germain dijo que "Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa".

"Pero no somos los únicos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros", remarcó quien comandó la escuadra que logró quebrar una sequía de 28 años sin ganar títulos, al derrotar a Brasil por 1-0 en la final de la Copa América 2021 en el Maracaná.

Ante una pregunta, dejó flotando una duda: "No voy a ser entrenador, pero (Zinedine) Zidane dijo eso y después fue técnico y campeón de Champions", señaló el capitán de la Albiceleste.

"Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al cien por ciento", comentó.

Sobre el arranque mundialista en la zona C, en el que se estrenará frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre, en una serie que completan México y Polonia, sostuvo que "muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido y quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno".

"Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces...y no", dijo el exdelantero de FC Barcelona de España.

Messi dijo considerarse "uno más del grupo" y elogió al entrenador, Lionel Scaloni, por ser "una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea".

"Es una persona (Scaloni) que lo vive muchísimo, trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hace y sufre muchísimo los partidos. Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar...él fue el que armó todo esto", reconoció.

Al evaluar el romance que mantiene con los hinchas subrayó: "Hoy por hoy la gente argentina conmigo es incondicional. Yo soy un agradecido por haber vivido lo que viví y disfruté".

Acerca de su vida privada expresó: "Soy un tipo muy feliz. Gracias a Dios tengo la suerte de hacer lo que soñé desde chiquito. Tengo una familia maravillosa y mis amigos".

"Tengo mi lado romántico, a veces lo saco a relucir. Hace muchos años que estamos con mi mujer (Antonella)", destacó.

