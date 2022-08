Mertens se despide del Nápoles

El delantero internacional belga Dries Mertens, máximo goleador de la historia del Nápoles, oficializó este jueves en un video en las redes sociales su despedida del club italiano, tras nueve temporadas vistiendo la elástica azzurra.

"Queridos napolitanos, mis conciudadanos. Sabía que llegaría este día, pero no sabía lo difícil que sería para mí despedirme de esta ciudad que me adoptó, me amó y me apoyó en los momentos difíciles como en los maravillosos", declaró Mertens ante la cámara, acompañado de su hijo Ciro.

El atacante, de 35 años, que ha sido convocado por su selección 105 veces y ha marcado 21 goles, no alcanzó un acuerdo con el Nápoles para renovar su contrato, que se acabó al final de la temporada pasada.

Mertens se marcha como máximo goleador del conjunto napolitano con 148 tantos en todas las competiciones disputadas, por delante de Lorenzo Insigne (122 goles), que también salió del club este verano boreal, el eslovaco Marek Hamsik (121 goles) y el icono de la ciudad, el argentino Diego Maradona (114 goles).

El ariete belga, que ha levantado dos Copas de Italia (2014 y 2020), habría rechazado una oferta de la Juventus y podría estar cerca de fichar por el Galatasaray turco, según los medios de comunicación italianos.

"Mi salida no ha sido como habría querido, pero, para mí, no es un adiós, sólo un hasta luego", subrayó Mertens, que precisó que conservará su casa de Nápoles.

alu/bnl/rsc/dam