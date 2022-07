Mercedes "ha fallado" este año, reconoce Toto Wolff a la AFP

"Hemos fallado mecánicamente, hemos fallado aerodinámicamente": sin haber logrado ninguna victoria a mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1, el patrón de la escudería Mercedes, Toto Wolff, afronta con realismo, en una entrevista a la AFP, la nueva realidad del equipo ocho veces campeón mundial entre 2014 y 2021.

Pregunta: Antes del duodécimo Gran Premio del año, el domingo en Francia, Mercedes no ha ganado ninguna carrera este curso, algo que no le ocurría desde 2011. ¿Se lo esperaba?

Respuesta: "Siempre hemos sabido que algún día sería más complicado. Hemos tenido ocho años con grandes éxitos, hemos elevado los límites como nunca antes en ningún deporte, ganando ocho veces el campeonato del mundo. Pero nunca estás preparado para encontrarte un día con las dificultades y ahora estamos en esa situación".

P: ¿Se han equivocado con su solución aerodinámica?

R: "Sí. En la Fórmula 1, los cronos nunca mienten y hoy dicen que no somos rápidos. Así son las cosas, hemos fallado mecánicamente, hemos fallado aerodinámicamente. Nunca es una sola cosa, es una combinación de ellas".

P: ¿Pueden sin embargo ganar carreras en lo que queda de temporada?

R: "Antes de los ensayos en el circuito Paul Ricard (donde se disputa el domingo el GP de Francia), hubiera dicho que sí. Hoy nos preguntamos por qué estamos a un segundo de Max Verstappen, a seis décimas de Ferrari... Estamos lejos como para poder soñar con ganar carreras (la entrevista se realizó antes de la sesión de clasificación de este sábado, donde el primer Mercedes fue Lewis Hamilton con un cuarto puesto)".

P: Hamilton, siete veces campeón del mundo, está frustrado pero se mantiene en una actitud profesional. ¿Le sorprende?

R: "No me sorprende, con su profesionalidad en el análisis en los datos, las sesiones. Es claro, lúcido, transparente, tranquilo. Es impresionante, incluso para un piloto siete veces campeón del mundo".

P: Internamente, ¿da signos de enfado?

R: "Ninguno. Al contrario, cuanto más difícil es, más tranquilo está".

P: ¿Dejará la Fórmula 1 si no gana esta temporada?

R: "No, le encanta lo que hace, hablar de desarrollo, ayudar al equipo. No le veo abandonando la Fórmula 1 a corto plazo".

P: ¿El título mundial está ya definitivamente perdido? Si la respuesta es sí, ¿quién ve como campeón de este 2022, Verstappen o Leclerc?

R: "Sí, se acabó (para Mercedes) la lucha por el título. Estaría bien para el deporte que Leclerc pudiera continuar luchando por el campeonato hasta el final. Charles es un piloto excepcional, tiene una gran personalidad y merece ganar. No sé si eso le sirve para mucho, pero si yo pudiera elegir, le elegiría a él".

P: ¿Está ya pensando en 2023?

R: "El reglamento no cambia el año que viene, así que primero hay que comprender lo que funciona y lo que no funciona en nuestro coche, antes de ponerse a pensar en el coche de la próxima temporada. Este año es un test de gran amplitud y por el momento no tenemos las conclusiones necesarias para decidir una trayectoria de desarrollo para el próximo año".

P: Dijo que ver a Red Bull y Ferrari demasiado fuertes distorsionaba el campeonato. ¿No resulta paradójico para una persona de un equipo que dominó abrumadoramente a los demás en los últimos años?

R: "Sí, resulta un poco absurdo en ese contexto. Pero no es lo que yo quería decir. Dije que en mi opinión faltaba emoción este año".

P: ¿Le gustaría una batalla equilibrada como la que hubo el año pasado entre Hamilton y Verstappen?

R: "Sí, era bueno para el espectáculo, con adelantamientos, un pulso fuerte. Espero que la batalla sea intensa, para disfrute de todos los fans".

P: ¿Ha digerido ya el desenlace de la pasada temporada, en el que Verstappen ganó el título a Hamilton en la última carrera?

R: "Hay que digerirlo. Pero olvidarlo, nunca".

