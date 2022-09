Meloni a ultraconservador Vox: "Esperamos a España en el lado derecho"

La líder del posfascista partido Hermanos de Italia (FdI), Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones en Italia, aseguró este jueves en un tuit dirigido al dirigente del ultraconservador partido español Vox Ssantiago Abascal que "esperamos a España en el lado derecho".

El tuit fue enviado en respuesta a las felicitaciones enviadas por el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Muchas gracias @Santi_ABASCAL por tu amistad! Ya sabes cuanto trabajo se ha hecho para conseguir este resultado. Ahora ya estamos trabajando para abordar los problemas de los italianos, con la concreción típica de los conservadores", escribió.

"También esperamos a España en el lado derecho!", añadió Meloni en el breve mensaje escrito español.

La victoria del partido de Meloni, que obtuvo el 26% de los votos en las elecciones legislativas del domingo, suscitó reacciones en toda Europa, en particular de las formaciones ultraconservadores.

"Giorgia Meloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos", escribió Abascal tras conocer los resultados.

Menos entusiasta fue la reacción del ministro español de Relaciones Exteriores, el socialista José Manuel Albarés, quien advirtió que todos los "populismos terminan en catástrofe".

Las relaciones entre Hermanos de Italia y Vox son excelentes y muchos medios recuerdan el discurso de Meloni en un mitin en junio en España que se hizo viral y en el que resume su credo político.

"Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. ¡Sí a los valores universales de la Cruz, no a la violencia islamista! ¡Sí a la seguridad de las fronteras, no a la inmigración masiva! (...) ¡Sí a la soberanía del pueblo, no a la burocracia de Bruselas!", dijo.

La líder italiana, que será además la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno en Italia, conocida por su fuerte personalidad, inició el martes las negociaciones con sus aliados de la coalición de derechas, la Liga antiinmigración de Matteo Salvini y el partido conservador Forza Italia del magnate Silvio Berlusconi, para formar un gobierno que deberá asumir el poder a finales de octubre.

La coalición, dominada por la extrema derecha, cuenta con la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

