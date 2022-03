Medvedev y Alcaraz vuelan a octavos de Miami; Swiatek y Osaka pisan fuerte

El ruso Daniil Medvedev se colocó a dos triunfos de reconquistar el número uno del tenis masculino con su pase este lunes a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, donde también irrumpió el joven español Carlos Alcaraz.

En el torneo femenino, de categoría WTA 1000, la polaca Iga Swiatek y la japonesa Naomi Osaka se inscribieron en los cuartos de final, a la espera del apasionante duelo de la noche entre la española Paula Badosa y la promesa checa Linda Fruhvirtova, de 16 años.

El Masters 1000 de Miami entró el lunes en su segunda semana con un contundente triunfo de Medvedev frente al español Pedro Martínez (47) por 6-3 y 6-4.

Demoledor con el servicio, el ruso volvió a exhibir su quirúrgico juego como en su estreno ante Andy Murray, aguardando al momento preciso para derribar la resistencia de su rival.

"Conecté 14 'aces' y se sintió muy bien", dijo Medvedev sobre su servicio. "El segundo set fue muy ajustado, pero conseguí mantenerme consistente".

Esta semana Medvedev persigue tanto su primer trofeo en Miami, donde es favorito ante las ausencias de Novak Djokovic y Rafael Nadal, como recuperar el liderato del circuito, que ostentó brevemente hasta su derrota en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev desbancaría de nuevo a Djokovic en la cima si alcanza las semifinales en Miami. Su siguiente rival será el joven estadounidense Jenson Brooksby, que batió al español Roberto Bautista con una fabulosa remontada en el tercer set.

Con una desventaja de 0-4 en la manga decisiva, Brooksby, de 21 años, encadenó los seis siguientes juegos frente al veterano Bautista y se llevó el triunfo ante el júbilo de los aficionados locales.

En la tarde Miami vivió otra exhibición del pujante Carlos Alcaraz, cuya víctima fue esta vez el veterano Marin Cilic, ex número tres mundial y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2014.

Alcaraz, de 18 años, despachó a Cilic, de 33, por 6-4 y 6-4 sin ceder su servicio ni una sola vez.

La nueva joya del tenis español enfrentará en sus primeros octavos de Miami al ganador del cruce entre el griego Stefanos Tsitsipas, uno de los candidatos al título, y el australiano Alex de Minaur.

Alcaraz irrumpió en la élite del tenis el año pasado con un deslumbrante triunfo precisamente frente a Tsitsipas en el Abierto de Estados Unidos, cuando el griego era el número tres del ranking mundial.

Este año, el español vive un fabuloso arranque de curso con 14 victorias y solo dos derrotas, la última de ellas en una trepidante semifinal de de Indian Wells en la que puso contra las cuerdas a su ídolo Nadal.

En su turno, el flamante campeón de Indian Wells, el estadounidense Taylor Fritz, alargó su gran momento de forma al vencer a su compatriota Tommy Paul por 7-6 (7/2) y 6-4.

"Estaba definitivamente preocupado por este partido porque las canchas y condiciones aquí son muy lentas y Tommy es uno de los tres o cinco jugadores más rápidos", dijo Fritz sobre su buen amigo Paul.

En el torneo femenino, Iga Swiatek reforzó su candidatura al título con un contundente triunfo en los octavos de final ante la joven estadounidense Coco Gauff, de 18 años, por 6-3 y 6-1.

La polaca sumó así su decimocuarto triunfo consecutivo en una temporada de ensueño en la que alzó los títulos de Doha e Indian Wells, ambos de categoría WTA 1000, y se aseguró suceder la próxima semana a la retirada Ashleigh Barty como número uno del circuito femenino.

Los cuartos de final depararán un apasionante choque entre la estadounidense Danielle Collins, subcampeona del pasado Abierto de Australia, y la ex número uno mundial Naomi Osaka, que sigue recuperando buenas sensaciones después de los problemas sufridos dentro y fuera de la pista en el último año.

La japonesa, que ha caído al puesto 77 del ranking mundial, superó por 6-3 y 6-4 a la estadounidense Alison Riske (50) y celebró con una radiante sonrisa su segunda clasificación a cuartos en Miami.

"El año pasado también llegué a los cuartos, pero no me sentía bien. Esta vez me estoy divirtiendo en mi vida", declaró la japonesa.

Tras su dramática eliminación en Indian Wells, Osaka reveló la semana pasada que ha empezado a trabajar con un terapeuta para tratar sus problemas de salud mental.

Collins, por su lado, sacó el billete a cuartos gracias a un triunfo 6-2 y 6-4 frente a la tunecina Ons Jabeur.

Resultados del lunes en el Abierto de Miami:

Hombres

Tercera ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-4

Jenson Brooksby (USA) a Roberto Bautista (ESP/N.15) 6-3, 5-7, 6-4

Lloyd Harris (RSA) a Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Hubert Hurkacz (POL/N.8) a Aslan Karatsev (RUS/N.29) 7-5, 4-6, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.14) a Marin Cilic (CRO/N.21) 6-4, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.11) a Tommy Paul (USA) 7-6 (7/2), 6-4

Mujeres

Octavos de final

Daria Saville (AUS) derrotó a Nuria Brancaccio (ITA) 5-7, 6-4, 7-5

Belinda Bencic (SUI/N.22) derrotó a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 6-3

Daria Gavrilova (AUS) a Nuria Brancaccio (ITA) 5-7, 6-4, 7-5

Naomi Osaka (JPN) a Alison Riske (USA) 6-3, 6-4

Danielle Collins (USA/N.9) a Ons Jabeur (TUN/N.8) 6-2, 6-4

Iga Swiatek (POL/N.2) a Cori Gauff (USA/N.14) 6-3, 6-1

gbv/ma