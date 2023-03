Medvedev gana con épica a Zverev y jugará sus primeros cuartos de Indian Wells

Sobreponiéndose a una fuerte torcedura de tobillo en el segundo set, el ruso Daniil Medvedev venció este martes al alemán Alexander Zverev y clasificó por primera vez a sus ansiados cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells (California).

Medvedev, ex número uno mundial, aumentó a 17 su racha de partidos ganados con una espectacular remontada ante Zverev por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) y 7-5 en tres horas y 17 minutos de batalla en la pista central.

El ruso, que jugará los cuartos ante el español Alejandro Davidovich, dio toda una exhibición de carácter para romper su barrera maldita de los octavos en Indian Wells, una cancha de la que ha protestado cada juego por la lentitud de sus condiciones.

"Esta pista es una desgracia para el deporte", insistió Medvedev el martes al juez de silla tras perder el primer set.

"Esto no es una pista dura. Yo sé lo que es una pista dura, soy un especialista", clamó con frustración.

Medvedev sufrió la lesión cuando iba en ventaja en el segundo set por 2-3 y gozaba de una pelota de quiebre.

En la acción, Medvedev estaba tratando de cambiar la dirección de su cuerpo y deslizarse hacia la derecha cuando su tobillo se dobló primero hacia un lado y después al otro.

Medvedev se desplomó en el suelo llevándose las manos a la cara del dolor mientras Zverev se apresuraba a cruzar la pista para interesarse por el estado de su rival.

El año pasado, el propio Zverev sufrió una grave lesión en un tobillo en plenas semifinales de Roland Garros ante Rafael Nadal.

Tras varios minutos en el suelo, Medvedev fue ayudado a sentarse y el médico le practicó un fuerte vendaje en el tobillo, tras lo que se decidió a continuar jugando en medio de una ovación del público.

"Me torcí el tobillo bastante fuerte", explicó después. "En el momento en que me lo torcí pensé: 'Ok, voy a levantarme y todo va a ir bien'. Y luego me quedé en el suelo porque el dolor no hacía más que crecer y normalmente eso no es buena señal, así que pensé que era mejor parar".

El ruso perdió la pelota de quiebre de la que gozaba pero se mantuvo en el partido explotando su servicio y un demoledor golpe de derecha.

Aunque Zverev trataba de buscar los ángulos y prolongar los intercambios, Medvedev se adelantó pronto por 4-1 en el 'tiebreak' y alargó el partido al set decisivo.

El ruso tomó la cabeza de la última manga con un quiebre en el tercer juego pero Zverev tampoco arrojó la toalla y, tras salvar una pelota de partido de Medvedev, le rompió el servicio para colocarse 5-5.

El ex número dos mundial festejó la igualada con la grada pero después cometió una doble falta fatídica que le puso en bandeja el triunfo a su rival.

"Lo que me sorprendió fue que moverme era más fácil que caminar", relató Medvedev. "Por eso cuando caminaba cojeaba un poco, pero podía moverme bien, probablemente al 95%".

"Fue una locura de partido. Tuve que adaptar mi cuerpo, tenía calambres al final en algunos músculos extraños que normalmente ni siquiera funcionan en la pista", describió. "Muy raro pero muy contento por la victoria. Ahora necesito descansar".

Medvedev logró el último billete a cuartos que le faltaba en los Masters 1000 de pista dura. También ratificó que vive su mejor momento de forma desde su formidable 2021, cuando alzó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

El tenista de Moscú, que ocupa actualmente la sexta posición del ranking, acumula tres títulos (Rotterdam, Doha y Dubai) y 22 partidos ganados en este arranque de temporada, la mayor cifra del circuito.

Su siguiente obstáculo será el español Alejandro Davidovich, subcampeón del pasado Masters 1000 de Montecarlo, que eliminó también el martes al chileno Cristian Garín.

gbv/cl