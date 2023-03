Medvedev defiende su racha ante español Davidovich y es semifinalista de Indian Wells

Un día después de ganar lesionado a Alexander Zverev, el tenista ruso Daniil Medvedev superó el miércoles al español Alejandro Davidovich y avanzó por primera vez a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev, actual número seis del ranking de la ATP, venció a Davidovich (28º) por 6-3 y 7-5 bajo el fuerte viento que azotaba la pista central de Indian Wells (California).

El ruso enfrentará el sábado por un puesto en la final al estadounidense Frances Tiafoe, semifinalista del pasado Abierto de Estados Unidos.

Ante Davidovich, Medvedev no se vio limitado físicamente por la fuerte torcedura del tobillo derecho que sufrió la víspera frente a Zverev pero sí tuvo que sobreponerse a un corte en el pulgar derecho en el segundo set.

"Estoy contento de que el tobillo no me doliera mucho porque cuando calenté sí me dolía bastante", explicó después.

"Sabía que iba a jugar, que lo iba a intentar, pero no podía moverme bien en el calentamiento. Intenté calentar lo máximo posible y tomar un analgésico, eso probablemente ayudó y me fui sintiendo mejor durante el partido", afirmó.

El ex número uno mundial alargó a 18 su racha de partidos ganados, que comenzó un mes atrás precisamente ante Davidovich en el torneo de Rotterdam.

Al título en ese evento le siguieron los de Doha y Dubai, que ratificaron que Medvedev vive su mejor momento desde que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2021.

Por su parte Davidovich, subcampeón del pasado Masters 1000 de Montecarlo, ofreció muestras de su atractivo tenis y su irregular talento pero no pudo aprovechar los instantes claves del partido.

"Daniil lleva ganando muchos torneos, muchos partidos consecutivos y se nota la solidez que tiene en la pista", le reconoció Davidovich en declaraciones a un grupo de medios.

"Ha sido un partido muy desagradable con el viento", lamentó. "El primer set se lo doy a él, porque empezó muy fuerte y yo fui de menos a más, pero el segundo se podía haber decantado para mí también (...) Él aprovechó sus pelotas de break y yo no".

"Al final, si quieres ser uno de los (jugadores) top, tienes que analizar mucho cómo lo hacen estos tipos. Hoy he perdido pero he aprendido una buena lección de como (Medvedev) ha ganado tantos partidos seguidos", subrayó.

Elevado esta semana al puesto 25 del ranking, el mejor de su carrera, Davidovich sigue trabajando en su consistencia para repetir éxitos como el del pasado Masters 1000 de Montecarlo, en arcilla, donde llegó a eliminar a Novak Djokovic.

Tras ser superado en el primer set, Davidovich empezó a sacar partido de su juego agresivo y afinando los golpes.

Su gran oportunidad llegó cuando Medvedev resbaló en un intercambio y se lastimó la mano derecha al apoyarla en la pista.

El ruso pidió tiempo muerto médico con marcador de 3-3 y desempate y al volver a la pista perdió rápidamente el juego.

En el siguiente juego volvió a parar para que le vendaran el pulgar y se vio 0-40 abajo pero reaccionó con contundencia para mantener el servicio con cinco puntos seguidos.

Davidovich dejó escapar seis pelotas de quiebre en todo el segundo set y acabó condenado por sus errores no forzados (23 por 12 de su rival) tras una hora y 46 minutos de juego.

"Fue un partido muy loco. Lo siento porque siempre intento no distraer al oponente pero esta vez seguro que lo hice con Alejandro", señaló.

"Me hice un corte completo. Nunca me corté así ni siquiera con un cuchillo", describió. "Nunca jugué con cinta adhesiva (en el dedo) pero en el siguiente juego vi que no podía sostener la raqueta. No me gusta tener que pasar por el médico de esta manera, pero fue necesario y espero poder recuperarme".

Medvedev, que busca su quinto trofeo de Masters 1000, pugnará ahora ante la figura local Frances Tiafoe, que se deshizo en la mañana del británico Cameron Norrie, el campeón en 2021.

"Tiafoe está jugando muy bien. Estoy seguro de que podría vencer a Novak (Djokovic) o a Rafa (Nadal). De hecho venció a Rafa en el último US Open, lo que es enorme. Seguro que tendré que mostrar mi mejor tenis", auguró Medvedev.

gbv/cl