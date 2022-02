"Me siento mejor", dice Benzema antes del París SG-Real Madrid

El delantero del Real Madrid Karim Benzema, lesionado desde hace tres semanas, aseguró que se siente "mejor", aunque no confirmó que vaya a disputar el martes el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París SG.

"Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero necesito más sensaciones en el campo", declaró Benzema en la conferencia de prensa oficial previa al duelo.

El exjugador del Lyon declaró también que no supone nada especial por jugar un partido tan importante en su país: "Es un partido de Champions, no es especial por ser en Francia. Me siento bien cuando estoy con la selección, hoy estoy con mi club".

Su entrenador, Carlo Ancelotti, tampoco confirmó que Benzema juegue de inicio el martes. "Hace casi un mes que no juega, pero es Karim, no es un jugador nuevo que deba adaptarse", dijo el italiano, dando a entender que el capitán del Real Madrid podría jugar.

Sobre el partido, Ancelotti declaró que el "París Saint-Germain mostrará su calidad, toque y peligro en contras y en transición, y el Madrid igual. Tenemos toque y tenemos juego vertical".

"Son equipos reconocibles, similares. Jugamos un fútbol parecido, tenemos que ganar el partido haciendo un partido completo. Todo", añadió.

Sobre la supuesta presión por disputar una eliminatoria crucial para ambos equipos, el italiano declaró que esa presión es para los dos equipos.

"Jugamos contra un equipo espectacular, en un gran estadio. La única cosa que debemos pensar es sacar lo mejor de nosotros", reveló.

eba/bvo/mcd