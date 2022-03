"Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido", afirma Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró feliz por la victoria 2-1 sobre Albania este sábado en un amistoso y por el ambiente vivido en el RCDE Stadium, afirmando que le hubiera "fastidiado mucho no ganar este partido".

"Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por mí, ni por los jugadores o la selección sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona", dijo Luis Enrique tras el encuentro.

"No recuerdo un partido en que la afición haya empujado tanto. Un gran placer, es imposible que volvamos a tardar 18 años en jugar aquí porque sería un gran error", añadió el seleccionador español.

La Roja volvió a jugar este sábado en Cataluña, casi dos décadas después de su último encuentro.

"Sabía que iba a haber un buen ambiente. Ha sido una fiesta", aseguró Luis Enrique, que admitió que fue difícil ganar a Albania.

"Los jugadores estaban avisados de la dificultad del rival y eran conscientes", aseguró el técnico español.

"Hemos tenido una primera parte en la que nos ha costado encontrar mecanismos de pase que tenemos muy consolidados, había buena actitud, pero se movían más los jugadores que el balón", explicó Luis Enrique.

"En la segunda parte lo hemos gestionado mejor, mejor circulación, mejor control del partido y hemos acabado de la mejor manera en la última jugada" que supuso el gol de la victoria española.

"Era un partido ejemplo de lo que podemos encontrar en un partido de clasificación importante, hay que crecer", dijo Luis Enrique, recordando que "las dificultades siempre van a estar ahí".

"Hay que corregir cosas, pero aquí no va a ganar nadie paseándose", advirtió el seleccionador de la Roja.

