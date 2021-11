"Me he quitado un peso de encima", asegura Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró feliz al clasificarse para el Mundial de Catar-2022 este domingo tras ganar 1-0 a Suecia, admitiendo que "me he quitado un peso de encima".

"Me he quitado una mochila de 100 kilos, he sentido más presión ahora que en la Eurocopa o en la Nations League", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

Estar en el Mundial "es algo que parecía que se tenía que conseguir por obligación, me he quitado un peso de encima", añadió el técnico español.

Luis Enrique aseguró sentirse "orgulloso de mis jugadores, no solo de los 25 que han venido en esta convocatoria sino de todos los que han venido a la selección y los que quedan por aparecer".

"Es un motivo de alegría que lo que hacemos guste a la gente", añadió Luis Enrique tras ser preguntado cómo el estadio sevillano de La Cartuja acabó coreando su nombre, tras haber pasado otras épocas más difíciles.

"Es bonito cuando ves un estadio como el de hoy, ves esa comunión entre la selección y el país", dijo.

"Sentirte querido hace que los jugadores derrochen confianza, ha sido bonito. Hemos sufrido porque Suecia es un rival temible que cierra bien los espacios y hemos tenido el justo premio", afirmó Luis Enrique.

"Es un gran alivio clasificarnos de manera directa, creo que lo hemos merecido, hemos sido el mejor equipo del grupo en toda la clasificación", añadió el técnico español.

gr/mas