"Me esterilizaron sin mi permiso", denuncia mujer indígena en Panamá

"En el hospital me trataron como un animal", lamenta una indígena panameña, quien asegura ser uno de los varios casos de esterilizaciones forzadas sin consentimiento recientemente denunciados en Panamá. Dijo que, mareada y débil, tomaron su mano para firmar la autorización.

"A los 23 años me esterilizaron sin mi permiso", relató a la AFP esta indígena ngäbe, en una conversación a través del WhatsApp de la activista de Derechos Humanos Lucy Córdoba, quien la ha acompañado en sus trámites ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

La Defensoría informó el martes que el ombudsman Eduardo Leblanc recibió a Córdoba y a la denunciante para conocer el caso. Ese mismo día también la mujer llevó su caso a la Fiscalía, que ya investiga el tema.

Ahora con 25 años, la denunciante prefiere ocultar su identidad. Es la primera en presentar una denuncia formal, después de que la semana pasada la diputada independiente Walkiria Chandler revelara que una docena de mujeres indígenas habrían sido esterilizadas forzadamente.

Según Chandler, en octubre de 2021 una comitiva legislativa viajó a Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso habitada por indígenas ngäbe-buglé, en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.

En esa gira, varias mujeres manifestaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento.

Según contó la denunciante, en 2019, tras nueve meses de embarazo, fue llevada con "muchos dolores" a un hospital público de la localidad de Changuinola, en Bocas del Toro, para dar a luz a su cuarto hijo.

Aseguró que estando en una sala de ese centro hospitalario comenzó a sudar y a temblar por el dolor, momento en el cual, según denunció, un doctor le informó que iba a ser esterilizada, a lo que ella se opuso.

"Estaba con mucho dolor, demoré varias horas en el hospital de Changuinola. Luego el médico me trae un papel para que firmara. Estaba mareada, débil y le dije que no iba a firmar porque no estaba mi familia. Yo sabía que debían informarle a la familia", señaló.

Sin embargo, afirmó que el doctor no le hizo caso y pese a su estado la obligó a firmar un documento autorizando su esterilización.

"Solo sé que tomaron mi mano para escribir mi nombre en un papel y nunca me dijeron que decía ese papel", contó. "El doctor agarró mi mano, puso su mano sobre la mía y puso mi nombre en un papel que yo no sé que decía", añadió.

Posteriormente, según su relato, fue llevada a la sala de operaciones donde quedó dormida luego de sentir un pinchazo en la nuca. Al despertar, tras dar a luz una niña, dice que el médico le dijo que "ya no podría tener más hijos".

En su testimonio, indicó que en el hospital un médico le habría dicho: ¿"Por qué lloras si tú ya has parido y sabes que eso duele? Si tú te operas para no tener más niños no sufrirás nunca más".

"Cuando ella va a dar a luz su cuarto hijo la humillan, le dicen que aguante el dolor porque nadie la mandaba a parir", añadió en la conversación con la AFP la activista Córdoba.

La denunciante también afirmó que camino al quirófano otro doctor le indicó que le iban a dar "un masajito" que le haría sentirse muy bien. Sin embargo, una enfermera le habría contestado a ese médico "que no fuera tan malo" y le dijera "la verdad" a la paciente.

"En el hospital me trataron como un animal", lamentó la denunciante.

La diputada Chandler afirmó recientemente a la AFP que el exministro de Salud Luis Francisco Sucre, quién dejó su cargo temporalmente por un problema médico, "tenía conocimiento" de las denuncias.

Sin embargo, el Ministerio de Salud aseguró en un reporte el miércoles "que no existe documentación o información de salpingectomías (esterilizaciones) practicadas sin autorización" a mujeres indígenas.

Las autoridades detallaron que en la región de la Comarca Ngäbe-Buglé entre 2016 y 2018 se realizaron jornadas de esterilizaciones femeninas en unidades sanitarias hospitalarias, donde se atendieron a 134 personas, "y todas fueron con el consentimiento informado firmado en los expedientes clínicos".

El Ministerio creó una comisión para ampliar sus pesquisas.

"Le puedo garantizar que hay más casos, pero depende mucho de cómo se lleven estas primeras denuncias para que las otras (indígenas) puedan atreverse a hablar" y detener "esta atrocidad que sucede en áreas indígenas", sentenció Córdoba.

